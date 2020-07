Covid-19 face prăpăd pe întreg globul. La nivel mondiala fost atins un nou nivel record de îmbolnăviri. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 212.326 cazuri, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății.

În acest moment sunt peste 10,9 milioane de cazuri Covid-19 confirmate la nivel global, cu 212.326 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei s-au înregistrat cel puțin 523.011 de decese în întreaga lume, 5.134 dintre aceste decese fiind înregistrate în ultimele 24 de ore.

Creșterea cea mai puternică a fost înregistrată sâmbătă în America de Nord și de Sud, unde s-au numprat 129.772 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, ceea ce a ridicat totalul din regiune la aproape 5,58 milioane.

Asia de Sud-Est a avut 27.947 de cazuri noi, cu India și Bangladesh înregistrând cele mai mari creșteri din regiune. Regiunea Mediteranei de Est a înregistrat 20.043 de cazuri noi cu Arabia Saudită, Pakistanul și Iranul cel mai puternic lovite. Europa a înregistrat 19.694 de cazuri noi, cu cea mai mare creștere în Rusia. Africa a avut 12.619 cazuri, iar Pacificul de Vest, care include China, a avut 2.251 de cazuri noi.

În Europa există 2,75 milioane de cazuri, regiunea Estului Mediteranei are 1,13 milioane, Asia de Sud-Est are aproape 900.000, Africa are peste 342.000, iar Pacificul de Vest are aproape 222.000 de cazuri.

Reprezentanții OMS au arătat că factori precum detectarea cazurilor, definițiile, strategiile de testare sau raportarea diferă între țări, teritorii și zone.

De altfel, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat, duminică, oprirea studiilor clinice referitoare la folosirea medicamentului pentru malarie hidroxiclorochină şi a combinaţiei de medicamente pentru HIV lopinavir/ritonavir pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19 spitalizaţi, pentru că nu au redus mortalitatea acestora, transmite Reuters.