Președintele american Joe Biden s-a întâlnit cu oficialii ucraineni la Varșovia, sâmbătă, în ultima zi a vizitei sale în Europa. Aceștia au discutat despre războiul din Ucraina, dar au avut și o discuție amicală despre călătoriile cu trenul, anunță CNN.

Joe Biden a participat la o întâlnire între ministrul de externe Dmytro Kuleba și ministrul apărării Oleksii Reznikov și omologii lor americani, secretarul de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin.

În timpul unei scurte ședințe foto, grupul a discutat despre călătoria dificilă pe care miniștrii au făcut-o din Ucraina până în Polonia, care a inclus o călătorie cu trenul urmată de o deplasare de trei ore în mașină.

„Este ca și cum ai zbura de la Kiev la Washington cu un zbor de legătură la Istanbul. Partea bună este că, de la începutul războiului, am învățat să dorm în orice condiții. Așa că am dormit în tren, am dormit în mașină”, a spus Kuleba.

Joe Biden a povestit despre călătoriile sale cu trenul.

„Aveți în față un om care a călătorit peste un milion, 200.000 de mile cu trenul. La propriu”, a spus Biden.

„Deci ați învățat cum să dormiți”, a replicat unul dintre miniștri.

„Am învățat să dorm. Am învățat chiar și cum să mă împrietenesc cu un conductor, astfel încât să țină oamenii la distanță „, și-a amintit Biden.

Jurnaliștilor li s-a cerut să părăsească încăperea înainte de discuțiile oficiale și de întrebările despre războiul din Ucraina.

„Am discutat probleme curente şi despre cooperarea în plan politic şi al apărării între Ucraina şi SUA”, a transmis Reznikov pe reţeaua socială, postând şi o fotografie de la întâlnirea desfăşurată în capitala poloneză Varşovia.

Biden mai avea programate o întâlnire cu omologul său polonez Andrzej Duda la palatul prezidenţial, o vizită la Stadionul Naţional din capitala poloneză, unde sunt înregistraţi refugiaţii ucraineni, iar spre sfârşitul după amiezii urmează să rostească un discurs în care va chema „lumea liberă” să ia poziţie împotriva preşedintelui rus Vladimir Putin, potrivit Casei Albe.