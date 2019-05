Oferirea drept cadou a unei biciclete copii este una dintre cele mai eficiente metode prin care parintii isi pot scapa copiii de sedentarismul care le afecteaza starea de sanatate. Pegas este producatorul de biciclete pentru copii dar si pentru adulti care ofera o gama variata de biciclete astfel incat parintii sa poata alege cel mai bun model de bicicleta pentru copiii lor. Pasiunea pentru biciclete dar si pentru miscarea in aer liber si pentru o viata cat mai sanatoasa din punct de vedere fizic si psihic au transformat Pegas intr-unul dintre cele mai importante brand-uri din tara noastra si cu siguranta cel mai important brand din industria constructoare de biciclete.

Pentru ca in ultimii ani Pegas le-a oferit pasionatilor de miscare in aer liber surprize din ce in ce mai placute, in acest an, de ziua copiilor, Pegas lanseaza doua modele de biciclete mountain bike copii. Daca vrei sa cuceresti lumea de mic, atunci Pegas iti pune la dispozitie noua bicicleta Mini Drumet 20. Avand un cadru usor din Aluminiu 6061 si roti de 20”, Everestul ti se va parea un deal, iar drumurile offroad vor fi rampa ta de lansare pentru a explora universul tau. La toate acestea, putem sublinia greutatea redusa a bicicletei, respectiv 10 Kg fara pedale. Acest lucru o face cea mai usoara bicicleta din clasa ei. Drumet 25 este un mountain bike pentru copiii un pic mai mari si nu numai, recomandat pentru persoane cu inaltimi cuprinse intre 130 cm si 160 cm si care vor sa exploreze cararile sau drumurile intr-un ritm specific mersului pe doua roti montan. Rotile au dimensiunea de 24”, iar transmisia de la Shimano de tip 3×7 asigura o gama suficienta de viteze ca sa poti pedala in voie pe o gama variata de tipuri de teren.

Lansarea de noi modele de biciclete nu este singura surpriza pe care Pegas o ofera celor mici cu ocazia zilei internationale a copiilor. Acestia se pot bucura de reduceri de pana la 60% atat la achizitionarea de biciclete cat si la achizitionarea de accesorii destinate copiilor. Aceasta promotie incepe pe data de 24 mai si se termina pe data de 10 iunie. In toata aceasta perioada, parintii pot achizitiona biciclete si accesorii pentru cei mici la preturi cu pana la 60% mai mici decat in mod normal. Datorita acestei promotii, oferirea drept cadou a unei biciclete pentru copii este cu siguranta o idee extrem de buna atat din punct de vedere financiar cat si din punct de vedere practic. Prin oferirea unui astfel de cadou, copilul tau nu doar ca va avea o ocupatie care il va scoate din fata computer-ului ci il va ajuta sa se dezvolte sanatos atat din punct de vedere fizic cat si din punct de vedere psihic. Pentru ca pe perioada promotiei este asteptat ca cererea pentru achizitionarea bicicletelor pentru copii sa fie mare, Pegas va pune la dispozitie un stoc foarte mare de biciclete astfel incat orice comanda sa fie onorata de catre angajatii care lucreaza in cadrul magazinelor care comercializeaza biciclete Pegas. Printre modelele de biciclete pentru copii care pot fi achizitionate la reducere se afla si doua noi modele de bicicleta, destinate mersului pe munte.

Aceste doua noi modele de bicicleta sunt dotate cu roti de 20 inch, respectiv 24 inch. Spre deosebire de modelele similare de pe piata, aceste doua noi modele de bicicleta lansate de catre Pegas cu ocazia zilei internationale a copilului, sunt cele mai usoara modele de pe piata. Pentru ca mersul pe bicicleta sa fie o activitate cat mai placuta si sigura, specialistii din cadrul magazinelor Pegas vor oferi copiilor cursuri gratuite despre mersul pe bicicleta, ce inseamna siguranta rutiera dar si despre modul in care trebuie aleasa o bicicleta astfel incat pedalatul in aer liber sa fie o activitate cat mai placuta. Aceste cursuri incep pe 1 iunie si se vor desfasura in toate magazinele Pegas din Bucuresti sau din tara.

Te-ar putea interesa și: