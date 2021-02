Bianca Drăgușanu trece prin momente cumplite. Blondina e în stare de șoc după cele întâmplate noaptea trecută. Se pare că mai multe vedete, printre care și ea au petrecut, sfidânt toate regulile impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus.

Totul s-a întâmplat în Centrul Vechi al Capitalei, într-o locație destul de sofisticată. Se pare că toate vedetele au petrecut pe muzica lui Adrian Minune, însă distracția nu a fost pe placul locatarilor din blocurile din jur.

Potrivit Antena 3, aceștia au sunat la poliție pentru a opri totul, iar autoritățile au intervenit imediat.

Astfel, toți petrecăreții au fost amendați de oamenii legii, iar petrecerea s-a încheiat mai repede decât trebuia.

Bianca Drăgușanu are o relație cu Gabi Bădălău

Dincolo de petreceri, viața amoroasă a Biancăi Drăgușanu este din ce în ce mai frumoasă. Ea și Gabi Bădălău s-au cuplat în vacanța petrecută împreună în Maldive.

„Acum viața mea este în roz, e frumoasă, e cum mi-am dorit-o și cum o merit. În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele din toate punctele de vedere. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc, sunt fericită. Există cineva în viața mea care mă face fericită.

Sunt împlinită din toate punctele de vedere. Viața mea merge în direcția în care trebuia să meargă de mult. Da, mă mărit! Am spus că a treia oară o să fie cu noroc”, a declarat Bianca Drăgușanu marți, la emisiunea Teo Show, de la Kanal D.

Totodată, Bianca a explicat și cum a ajuns să plece în Maldive cu Gabi Bădălău, după ce ea plecase inițial singură în vacanță, la prietena ei Ramona Gabor, în Dubai.

„Eu îmi permit orice fel de vacanță, am plecat singură în Dubai și de acolo am plecat cu cineva într-o altă vacanță. O lună am stat într-o vacanță. Nu a fost planificat. Am zis că vreau în Maldive, că vreau poze mișto. Eu am mers la prietena mea, Ramona Gabor, dar ea nu a vrut în Maldive”, a mai spus blondina.