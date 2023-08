Modelul Bella Hadid a venit cu informații optimiste despre boala Lyme cu care s-a luptat ani în șir. Vedeta susține, pe rețelele de socializare, că este „în sfârșit, sănătoasă” după mai mult de un deceniu de luptă pentru a se vindeca, inclusiv „100+ zile de tratament pentru Lyme, boli cronice, aproape 15 ani de suferință invizibilă”.

„Micuța din mine, care a suferit, ar fi atât de mândră de mine, cea mare, pentru că nu am renunțat la mine”, a scris pe rețele tânăra de 26 de ani.

„Sunt bine, nu vă faceți griji”

„Trăind cu această boală, care s-a agravat pe parcurs, în timp ce munceam și încercam să-i fac mândri pe ai mei, efectele s-au manifestat în moduri pe care nici măcar nu le pot explica.

Să fiu așa tristă şi bolnavă dar, în același timp, să am așa mult noroc, privilegii, oportunităţi şi dragoste în jurul meu e probabil cel mai confuz lucru din viaţa mea”, a continuat vedeta, dând apoi asigurări că „sunt bine şi (…) nu trebuie să vă faceţi griji. (…)

Universul funcționează în cele mai dureroase și frumoase moduri, dar trebuie să spun că, dacă lupți, totul se va îmbunătăți”.

„Mă întorc când mă voi simţi pregătită”, a mai susținut Bella Hadid.

Boala Lyme e cauzată de o bacterie şi transmisă prin înţepătura de căpuşă. Rareori este fatală, dar persoanele care au această boală suferă de o erupție cutanată și simptome asemănătoare gripei, precum dureri musculare şi articulare, dureri de cap şi vărsături.

Cine este Bella Hadid

Bella Hadid, născută sub numele de Isabella Khair Hadid, este un model american născut în Washington, D.C., și crescut în Los Angeles, California, Statele Unite. Hadid a fost votat „Modelul anului” în 2016 de către profesioniștii din industrie pentru Models.com. În plus, Bella este bine cunoscută pentru întâlnirea cu cântăreața canadiană, The Weeknd din 2015.

Părinții ei sunt Mohamed Hadid și Yolanda Hadid (născută Van den Herik). Mohamed Hadid, tatăl Bellei este dezvoltator imobiliar. Pe de altă parte, mama lui Hadid, Yolanda, este și ea fost model. Yolanda Hadid este olandeză, în timp ce Mohammed este palestinian provenind de la Daher Al Omer, prințul din Nazaret și șeicul Galileii.Hadid a crescut alături de sora ei mai mare, Gigi, și de fratele ei mai mic, Anwar. Gigi este, de asemenea, un model. În plus, Bella are două surori vitrege mai mari, Marielle și Alana, din căsătoria trecută a tatălui ei.