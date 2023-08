Partenerul de lungă durată al Sandrei Bullock, Bryan Randall, fotograf și fost model, a murit sâmbătă, la vârsta de 57 de ani, după o luptă privată cu scleroza laterală amiotrofică.

„Împărtășim cu mare tristețe faptul că, pe 5 august, Bryan Randall a încetat din viață în mod pașnic, după o luptă de trei ani cu scleroza laterală amiotrofică (ALS)”, a precizat familia sa într-o declarație pentru The Times. „Bryan a ales de timpuriu să păstreze privată călătoria sa cu ALS, iar noi, cei care am avut grijă de el, am făcut tot ce am putut pentru a-i onora cererea”.

„Suntem extrem de recunoscători medicilor neobosiți care au navigat cu noi în peisajul acestei boli și asistentelor uimitoare care au devenit colegele noastre de cameră, sacrificându-și adesea propriile familii pentru a fi alături de a noastră”, continuă declarația, cerând, de asemenea, intimitate în timp ce membrii familiei sunt îndurerați și „se acomodează cu imposibilitatea de a-și lua rămas bun de la Bryan”.

Familia sa a cerut ca donațiile să fie trimise la un fond de cercetare la ALS Assn. și la Massachusetts General Hospital.

Bryan Randall și Sandra Bullock au început să fie văzuți împreună din 2015

Bryan Randall și Sandra Bullock, în vârstă de 59 de ani, au început să se întâlnească în 2015, după ce s-ar fi cunoscut când el a fotografiat petrecerea de cinci ani a fiului ei, Louis. Cei doi au fost privați în legătură cu relația lor, dar au fost văzuți împreună prin oraș, inclusiv la nunta surpriză din Bel-Air a lui Jennifer Aniston și Justin Theroux. Mai târziu în acel an, au început să facă apariții publice împreună, inclusiv la premiera de la Hollywood a comediei politice a Sandrei Bullock „Our Brand Is Crisis”.

Deși interesul publicului pentru Bryan Randall a crescut brusc atunci când a început să se întâlnească cu Sandra Bullock, fotograful născut în Portland, Oregon, fusese prezentat anterior ca model de modă în publicații importante, inclusiv într-o pagină întreagă a revistei Harper’s Bazaar Singapore din 2011 ca muză a lui Cindy Crawford, un simbol al modei.

Înainte de a se întâlni cu Bryan Randall, actrița premiată cu Oscar pentru „The Blind Side” și „Bird Box” a fost căsătorită timp de cinci ani cu prezentatorul TV Jesse James. Relația lor a făcut implozie în 2010, când mai multe femei au ieșit în față susținând că ar fi avut relații extraconjugale cu James. Sandra Bullock a cerut divorțul mai târziu în acel an.

Sandra Bullock nu s-a căsătorit cu Bryan Randall

Bryan Randall și Sandra Bullock îi creșteau pe cei doi copii adoptați ai ei, Louis și Laila, împreună cu fiica lui Randall, Skylar. În 2021, Bullock a vorbit despre relația ei cu Randall în timp ce era invitată la emisiunea „Red Table Talk”, alături de co-prezentatoarele Jada Pinkett Smith, Willow Smith și Adrienne Banfield-Norris. Explicându-și decizia de a nu se căsători cu Randall, ea a spus că nu are „nevoie de o hârtie pentru a fi o parteneră devotată și o mamă devotată” și a numit relația ei cu Randall și dinamica familiei lor cu copiii lor „cel mai bun lucru dintotdeauna”.

Bullock a continuat să îl descrie pe Randall ca fiind „exemplul pe care aș vrea să îl aibă copiii mei”.

„Am un partener care este foarte creștin și există două moduri diferite de a privi lucrurile”, a împărtășit ea. „Nu sunt întotdeauna de acord cu el, iar el nu este întotdeauna de acord cu mine. Dar el este un exemplu chiar și atunci când nu sunt de acord cu el”, scrie LA Times.