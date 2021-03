IMMOFINANZ a cumpărat clădirea de birouri Bucharest Financial Plaza, amplasată într-o zonă premium, foarte aproape de centrul istoric al Bucureștiului. Proprietatea a fost vândută de Banca Comercială Română (BCR), cel mai mare grup de servicii financiare din România și subsidiară Erste Group Bank din Austria. Clădirea, cu o suprafață totală închiriabilă de circa 27.700 mp (după conversie), a fost sediul central BCR, până anul trecut. Valoarea tranzacției, încheiată astăzi, este de aproximativ 36 de milioane de euro.

BCR și-a vândut una dintre cele mai importante clădiri

„Acordul este un pas important pentru IMMOFINANZ în ceea ce privește consolidarea portofoliului de clădiri premium de birouri și a brandului inovator myhive în București. Economia României își va reveni rapid din declinul provocat de pandemie în 2020, urmând o perioadă de dezvoltare în următorii ani”, a declarat Dietmar Reindl, COO IMMOFINANZ, subliniind potențialul pieței.

„Planul de renovare și transformare a clădirii de birouri într-o proprietate modernă, de calitate superioară, sustenabilă, adaptată conceptului premium myhive, caracterizat prin flexibilitate, va suplimenta spațiul public prin crearea unei terase verzi, care va deveni un punct de atracție pentru oraș și rezidenți”. Lucrările de renovare vor începe imediat după obținerea autorizațiilor, respectiv în a doua jumătate a anului 2022, finalizarea acestora urmând a avea loc în 2024.

Clădirea cumpărată de IMMOFINANZ, fostul sediu al Bancorex

Clădirea cumpărată de IMMOFINANZ are o istorie foarte importantă. Aceasta a fost, de asemenea, fostul sediu al Bancorex. „Bucharest Financial Plaza joacă un rol important în dezvoltările urbane recente. Clădirea are o amplasare unică, în inima Bucureștiului și oferă acces la o mulțime de magazine, restaurante și activități de recreere. Ne bucurăm că am găsit în IMMOFINANZ un partener cu o experiență atât de vastă pe piața din România și capacitatea de a continua dezvoltarea acestei clădiri emblematice”, a declarat Michael Werner, Real Estate Management Executive Director BCR.

Cu o înălțime de aproape 70 de metri, Bucharest Financial Plaza nu este doar cea mai înaltă clădire de birouri din centrul orașului, ci și un simbol arhitectural. Amplasată pe Calea Victoriei, în centrul istoric al orașului, clădirea oferă acces excelent la mijloace de transport public și privat, inclusiv trei stații de metrou aflate în imediata apropiere. Din anul 2000, Bucharest Financial Plaza este parte a unei zone bine cunoscute de cumpărături.

IMMOFINANZ este un investitor pe piața din România de peste 17 ani. La 30 septembrie 2020, proprietățile din România aveau o valoare contabilă de 757,3 milioane EUR, reprezentând 15,3% din portofoliul total al companiei. Portofoliul de investiții active include 13 proprietăți, o suprafață închiriabilă de circa 334.000 mp, cu o rată de ocupare de 93.6%. Cele mai importante proprietăți includ două clădiri de birouri din București, myhive S-Park și myhive Metroffice și cele două centre comerciale VIVO! Cluj și VIVO! Constanța.