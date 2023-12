Banca Centrală Europeană a optat pentru menținerea neschimbată a dobânzilor. Acest lucru se petrece pentru a doua oară consecutiv. Decizia vine după o serie de zece creșteri consecutive începând din iulie 2022. Ea este un răspuns la încetinirea inflației în zona euro.

Decizia BCE de joi marchează o continuare a unei pauze după zece creșteri consecutive începând din iulie 2022. Această decizie intervine în contextul încetinirii ritmului inflației în zona euro, conform informațiilor furnizate de AFP.

Nivelul ratei de referință a depozitelor rămâne constant, la 4,0%, atingând cel mai înalt punct de la lansarea monedei unice europene în 1999.

Potrivit BCE, rata de refinanțare și rata facilității împrumutului marginal se situează la 4,50%, respectiv 4,75%.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.

See our monetary policy decisions https://t.co/whYDllDcVm pic.twitter.com/X1tGIEazzA

— European Central Bank (@ecb) December 14, 2023