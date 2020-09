Radiografie a tuturor evenimentelor importante de peste zi cu impact major in viata romanilor, principalul grupaj informativ al Stirilor Kanal D castiga tot mai multi telespectatori pe zi ce trece, consolidandu-si pozitia de pilon important al informarii responsabile si obiective a telespectatorilor.

In primele opt luni ale anului curent, Stirile Kanal D din Prime Time au inregistrat o crestere de 20% a cotei de piata, la nivel National, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Intr-un context in care este nevoie mai mult ca oricand de echilibru si responsabilitate, Stirile Kanal D isi respecta misiunea nobila fata de telespectatorii sai, aceea de a informa corect, de a relata obiectiv evenimentele de pe agenda cetateanului.

Rezultate excelente inregistreaza si Jurnalul Kanal D de la ora 12:00, care isi consolideaza pozitia de lider la nivel National, in primele opt luni ale anului 2020, cu o cota de piata de 11,7%. Grupajul informativ de la pranz ofera telespectatorilor statiei un cocktail echilibrat de infotainment, continand informatii utile referitoare la diverse arii de activitate, reportaje de impact, sfaturi oferite de specialisti din domenii precum sanatate, sport, turism, stil de viata etc.

In aceasta toamna, jurnalele informative Kanal D sunt transmise publicului printr-un pachet grafic upgradat, simplificat si, in acelasi timp, dinamic, respectand cele mai inalte standarde profesionale, astfel incat spectacolul stirilor sa devina o experienta si mai placuta pentru milioanele de privitori. In aceasta toamna, vezi mai mult cu Stirile Kanal D!