Traian Băsescu l-a făcut praf pe Florin Cîţu. Fostul președinte îl acuză pe actualul premier că este un propagandist. “Creşterea pensiilor este prevăzută în programul de guvernare, nu în cel electoral, cum a minţit premierul”, a susținut liderul PMP.

Traian Băsescu, a comentat la România TV, bugetul propus de guvernul Cîţu. Europarlamentarul PMP l-a contrazis pe premier. Cîțu a susținut în urmă cu câteva zile că majorarea punctului de pensie anual a fost o idee din campania electorală, dar nu se regăseşte în programul de guvernare votat de Parlament.

Băsescu însă a citat din respectivul program de guvernare, indicând şi pagina unde se vorbeşte despre creşterea pensiilor.

„Niste lasi, care nu-si asuma sa spuna adevarul poporului, nu pot sa spuna „nu am bani, nu pot sa fac indexarea”. Cand le convine fac comparatia cu alocarile bugetare din 2020, apoi cu cele din 2019, o dau cum le convine. M-am uitat la premier, care am crezut ca e un tehnocrat, dar este un propagandist.

Ii citez clar din programul de guvernare votat de Parlament, asta nu mai e gluma. Asta are putere de lege. Gasim asa, la pagina 155 a programului de guvernare: „sustine aplicarea generala a principiului contributivitatii si va continua sa majoreze anual punctul de pensie, pentru a acoperi 100% inflatia si minim 50% din rata cresterii salariului mediu brut pe economie.

Băsescu spune adevărul despre pensii

Asta inseamna 2,1 % inflatia si cresterea a fost de 8,2%. Deci pensiile trebuiau crescute de la 1 ianuarie cu 6,8%. Guvernarea asta nu are ca rezultat decât discreditarea guvernului si revolta populatiei.

Scandalurile sunt normale in momentul de fata, pentru ca suntem in niste contradictii formidabile in raport cu programul de guvernare. Toata lumea se da cu capul de pereti cu sanatatea, ori la Sanatate vedem o reducere cu 11,1% a bugetului Sanatatii.

La Ministerul Sanatatii anul trecut bugeul a fost de 19,7 miliarde, iar anul acesta este de 17,5 miliarde. Asta inseamna ca acea prioritate declarata este o minciuna. Presedintele iese si ne spune cum e prioritara educatia, ori bugetul este de 2,78%. In anul 2010, cand eu am avut curaj si am spus masurile pe care le iau in plina criza, dar in acea criza am avut 3,3%, iar in 2011, an de redresare bugetul Educatiei a fost 4,1%.”, a declarat Traian Băsescu.