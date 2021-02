Informația momentului pentru angajații din România! Conform informațiilor transmise de către Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă, Legea salarizării unitare va fi refăcută în acest an.

„Anul acesta refacem Legea salarizării unitare şi pornim de acolo. Nu am fost de acord cu acea lege, nu am votat-o în Parlament. Nu sunt de acord cu aberaţiile pe care le-au votat cei de la PSD în Parlament şi s-a văzut clar că au dus România într-o direcţie greşită şi au şubrezit stabilitatea fiscală a ţării.

Nu mai spun de ce analize primeam de la agenţiile de rating referitoare la Legea pensiilor sau Legea salarizării, (…) că nu sunt sustenabile, că România poate să intre în incapacitate de plată. În momentul în care am oprit acel dezmăţ, s-a schimbat tonul acestor agenţii de rating. (…) Ceea ce se va întâmpla cu salarizarea în sectorul bugetar vom şti exact după ce vom avea Legea salarizării unitare. Există un grup de lucru deja format în acest sens”, a afirmat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă.

De asemenea, premierul a vorbit și despre sporurile salariale, precizând că au fost de 26,7 miliarde de lei în 2020.

„Anvelopa salarială este de 109,5 miliarde de lei, sporurile pentru condiţii de muncă şi alte sporuri – 9,8% din total anvelopă salarială. Potrivit art. 25, alin. 1 al Legii 153/2017 (Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – n.r.), partea variabilă a salariului conţine şi indemnizaţii, premii şi alte adaosuri, care nu ar trebui să depăşească 30% din suma salariului de bază la nivelul unei instituţii publice.

Amintesc că nu am votat acea lege nici eu, nici colegii mei din PNL. Deci, nu susţinem acea formă a legii şi de aceea am venit public şi am spus că nu susţinem acele sporuri care sunt date pe tot felul de criterii, dar niciunul pe criterii de performanţă. Dacă luăm partea variabilă din anvelopa salarială, vedem că aceasta a fost de 26,7 miliarde de lei în anul 2020, aproximativ 24,4% din total anvelopă salarială”, a explicat Cîţu.

Acesta a amintit și că în acest an au fost păstrate cheltuielile cu salariile personalului la nivelul din decembrie 2020.

„Nu facem niciun rabat la acest lucru”, a conchis premierul.