Traian Băsescu a subliniat că România nu se află la nivelul economic al unor alte țări din UE, precum Franţa sau Germania, iar încă un lockdown ne-ar lovi puternic. Astfel, fostul președinte a subliniat că singura noastră șansă este să fim precauți. Totuși, acesta a criticat actualele restricții anti-COVID, în special cele de închidere a magazinelor la ora 18:00.

„Romania nu are decat o sansa, sa nu impuna lockdown, iar populatia sa se fereasca. Adica sa purtam masca, sa stam la distanta si sa mergem in aglomeratie doar daca nu avem ce face. Unii se uita ca sunt lockdown-uri in Franta, Anglia, Germania, Israel, dar alea sunt forte economice, noi nu ne comparam cu ei.

Dar trebuie sa terminam cu propagandisti gen Sosoaca. Dar trebuie sa nu avem tampiti nici la guvern, pentru ca a inchide magazinele la 18 inseamna aglomeratie, lasa-le frate pana la 20, pana la 22. Daca romanii nu sunt responsabili, nu au decat sa numere locurile de la ATI si sa tina minte ca doar un procentaj foarte mic din cei care ajung acolo scapa”, a declarat Băsescu pentru România TV.

Diana Șoșoacă cheamă din nou românii la protest, după cea mai recentă controversă

Senatoarea Diana Șoșoacă a șocat o lume întreagă după ultimele sale declarații făcute cu privire la situația din Capitală, unde mai mulți pacienți au fost scoși din Spitalul de Ortopedie Foișor pentru că acesta va deveni spital COVID. Cuvintele dure ale senatoarei au întrecut măsura după ce a spus „mizerabilul asta de om, care nu are nici religie nici nimic”.

„Am fost sunata. Domnul Raed Arafat, daca nu se sesizeaza acum Parchetul General sa mearga sa-l aresteze pentru crimele pe care le-a facut in sistemul medical, inseamna ca nu mai avem justitie. Cum isi permite mizerabilul asta de om, care nu are nici religie nici nimic, sa-si bata joc de acesti oameni, dupa ce a bagat oamenii in saci?”, spune senatoarea.

Sentoarea a mai spus că oamenii trebuie să stea într-un mediu septic după operație și că, dacă românii nu ies în stradă, înseamnă că „suntem un popor de proști”.

„Dupa operatie oamenii trebuie sa stea in mediu septic. Daca poporul roman nu iese in strada acum, inseamna ca suntem un popor de prosti, care isi merita soarta. Sa fie prostii prostilor, care stau sa-şi bata niste nenorociti joc de ei! Probabil ca mai trebuie sa mai duc in spate inca o lupta, impreuna cu cei cu care am mai dus, ca asa am ajuns si la inmormantari normale.”, mai spune aceasta.

