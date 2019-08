Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, în conferinţă de presă la Brăila, că perspectiva de a avea al doilea tur de scrutin la prezidenţiale între candidatul PNL şi cel al alianţei USR-PLUS este una care arată că România se însănătoşeşte.

„Perspectiva de a avea un tur doi între candidatul PNL şi cel al USR-PLUS este una care arată că România se însănătoşeşte. Adică ar fi un lucru excelent pentru noi, ca ţară, să sancţionăm PSD-ul prin neprezenţa în turul doi, pentru iresponsabilitatea cu care a transformat România în ultimii trei ani şi aproape ne-a scos din Europa. În momentul în care vom avea un tur doi între preşedintele actual, Iohannis, şi eu, candidatul Alianţei USR-PLUS, românii vor avea de ales între două opţiuni de România. Este vorba despre o Românie PNL, cu tot ce a însemnat şi cu tot ceea ce ştim deja, avem un mandat al preşedintelui Iohannis, românii pot să analizeze şi să tragă concluziile, şi varianta USR-PLUS, varianta unei Românii care trebuie să se schimbe acum şi nu peste cinci ani. Eu îmi propun să fiu un preşedinte implicat şi prezent în viaţa comunităţii, cred foarte mult că mesajul care vine de la vârful statului, iar mesajul care vine de la preşedinte dă entuziasmul şi încrederea aceea de care vorbeau românii”, a declarat Barna.

Liderul USR a recunoscut că în 2014 a votat la preşedinţia României cu Iohannis, fiind singura opţiune „dezirabilă” de atunci, dar a precizat că acum românii au de ales un om nou, care nu face parte dintr-o clasă politică ce a eşuat.

„În 2014 a fost mai simplu, am votat cu opţiunea dezirabilă de atunci, am votat cu preşedintele Iohannis. Acum este vorba că două milioane de oameni au optat la europarlamentare pentru o România modernă, o Românie care vrea să rupă legătura cu vechea clasă politică. Diferenţa ar fi acum între o veche clasă politică, care încearcă să mai coafeze o realitate amară, în care jumătate din tineri vor să plece din ţară, şi Alianţa USR-PLUS, care este alternativa reală, compusă din oameni care nu au mai făcut politică. Vechea clasă politică a eşuat, a avut zeci de ocazii să modernizeze România şi nu a făcut-o. România are nevoie de energie, de competenţă şi de un suflu proaspăt, exact de aceea candidez eu la preşedinţia ţării. Avem nevoie de un alt fel de a face politică. Suntem într-o situaţie dintr-aceea de schimbare de paradigmă, cum a fost şi în 1848, cum a fost şi la Marea Unire, în care nişte generaţii trebuie să îşi asume schimbarea direcţiei în care merge statul”, a spus Barna.

Dan Barna a mai spus că în urmă cu cinci ani era un antreprenor care „nu visa şi nu îşi dorea să facă politică”, dar că a luat totul ca pe o provocare şi pentru a schimba lucrurile, „pentru că aşa nu se mai poate”.

„Eu acum cinci ani eram un antreprenor care nu visa şi nu îşi dorea să facă politică. Eram un antreprenor în domeniul proiectelor europene, ajutam instituţii şi autorităţi publice, ajutam statul să absoarbă fonduri europene pentru a ne dezvolta noi, ca ţară. Toată cariera mea politică din ultimii trei ani este o provocare. Nu avem experienţă de om politic acum trei ani şi am fost votat în Sibiu cu 24%, vorbesc de municipiu. Nu aveam experienţă de lider politic şi am devenit purtătorul de cuvânt al USR, nu aveam experienţă nici în glumă de preşedinte de partid şi am fost votat de colegii mei să fiu preşedinte da partid, în momentul în care USR era într-un moment sensibil, prin plecarea preşedintelui fondator. Am preluat partidul la 5-6%, cât aveam în momentul acela, şi astăzi suntem într-o alianţă de 23%. Partidul avea 1.500 de membri şi 50 filiale, astăzi are 16.000 de membri şi 600 de filiale. Practic, fiecare provocare pe care am avut-o în faţă mi-am asumat-o şi am onorat-o cu succes şi cu performanţă”, a completat Barna.

