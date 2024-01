Încă un meci din lunga serie de jocuri proaste ale Barcelonei din acest sezon l-a determinat pe antrenorul Xavi Hernandez să vorbească despre demisie. Elevii săi au fost învinși miercuri seară, la Bilbao.

Barcelona a suferit o eliminare dureroasă din sferturile de finală ale Cupei Regelui. A fost învinsă de Athletic Bilbao cu scorul de 2-4.

După 90 de minute de joc intens desfășurat pe San Mames, scorul a fost egal, 2-2. Ceea ce a dus la disputarea prelungirilor. În această perioadă suplimentară, echipa bască s-a dovedit a fi mai puternică, reușind să înscrie încă două goluri prin Inaki și Nico Williams.

La finalul partidei, antrenorul Xavi Hernandez și-a exprimat dezamăgirea față de prestația echipei sale și a făcut un anunț neașteptat pentru fanii Barcelonei.

Xavi a dezvăluit că, în cazul în care echipa nu își îmbunătățește nivelul de joc până la finalul sezonului, intenționează să părăsească banca tehnică, declarând astfel o hotărâre care a surprins și întristat suporterii clubului catalan.

🚨🔵🔴 Xavi: “If at the end of the season we are not at a competitive level… I will have to leave”.

“I know where I am, it’s a top club. Here at Barça you need to win titles or you will be at risk”.

“I’m convinced the project here has top potential with top young players”. pic.twitter.com/vVySrdga0r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024