Angajații din România se bucură de diverse beneficii financiare și facilități în perioada sărbătorilor de iarnă din 2024, în funcție de sectorul de activitate și de politicile fiecărei companii. Automobile Dacia a publicat recent calendarul plăților pentru angajați, iar alte companii și industrii din România și din Europa au anunțat prime și bonusuri specifice.

Beneficii pentru angajații Dacia Mioveni

Conform programului oficial, angajații Dacia primesc:

Prima de Crăciun: 2.619 lei brut, din care 2.100 lei sunt acordați în avans, pe 16 decembrie. Regularizarea fiscală se va face odată cu plata celei de-a doua chenzine din decembrie.

2.619 lei brut, din care 2.100 lei sunt acordați în avans, pe 16 decembrie. Regularizarea fiscală se va face odată cu plata celei de-a doua chenzine din decembrie. Indemnizație pentru concediul colectiv: Include zilele de 23, 24, 27, 30 decembrie 2024 și 3 ianuarie 2025.

Include zilele de 23, 24, 27, 30 decembrie 2024 și 3 ianuarie 2025. Tichete cadou și de masă: Fiecare angajat va primi tichete de 100 lei pentru Crăciun, împreună cu cele de masă aferente lunii decembrie, pe 19 decembrie.

Fiecare angajat va primi tichete de 100 lei pentru Crăciun, împreună cu cele de masă aferente lunii decembrie, pe 19 decembrie. Plăți programate: A doua chenzină din noiembrie, pe 10 decembrie, și prima chenzină din decembrie, pe 20 decembrie.

Prime în alte domenii și industrii

Specialistul în resurse umane Sorina Faier a explicat că primele de Crăciun sunt o formă frecventă de recompensare a angajaților, mai ales în companiile private:

Primele de Crăciun sunt predominante în mediul privat, mai ales în cadrul companiilor mari care includ astfel de beneficii în strategia lor de resurse umane. Valoarea acestor bonusuri oscilează de obicei între 500 și 1.500 de lei, însă în sectoare precum IT sau financiar-bancar pot depăși 3.000 de lei. Unele firme optează pentru acordarea unui al 13-lea salariu, fie sub formă de bonusuri financiare, fie sub forma unor tichete cadou.

În Austria, angajații primesc „Teuerungsprämie” – o primă anti-inflație de până la 3.000 de euro, conform contractelor colective de muncă. De asemenea, angajații din diverse sectoare, cum ar fi industria hârtiei, metalurgică sau cea hotelieră, beneficiază de aceste prime pentru a compensa impactul inflației.

Excepții și dificultăți

În România, minerii și energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia nu vor primi prime de Crăciun în 2024. Această măsură este rezultatul Legii austerității, care a inclus aceste sume în salariile lunare ale angajaților.

Primele de până la 300 de lei acordate angajaților, inclusiv copiilor acestora, sunt neimpozabile, conform Codului Fiscal. Sumele care depășesc acest plafon sunt supuse impozitării și contribuțiilor sociale.

Primele și beneficiile de sărbători rămân o modalitate de a recompensa și motiva angajații, contribuind totodată la creșterea consumului în perioada festivă.