Dacia Duster este finalistă la Car Of The Year 2025

Dacia Duster, unul dintre cele mai emblematice modele auto fabricate în România, a reușit să ajungă în finala prestigioasei competiții Car Of The Year 2025 (COTY).

A treia generație a SUV-ului românesc, recunoscută pentru accesibilitate, robustețe și versatilitate, se află pe lista scurtă a celor șapte finaliste, alături de modele de top de la producători renumiți.

Câștigătorul marelui trofeu va fi anunțat pe 10 ianuarie 2025, în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles, un eveniment de referință pentru industria auto europeană.

Dacia Duster, o surpriză

Dacia Duster a fost selectată dintr-un total de 42 de modele înscrise inițial în competiție. Alegerea sa printre finaliste reprezintă o confirmare a poziției sale de lider în segmentul SUV-urilor accesibile și o recunoaștere a calităților tehnice și designului modern.

Candidatura sa reflectă, de asemenea, munca intensă depusă de inginerii și designerii care au contribuit la a treia generație a acestui model. Duster nu este doar un vehicul accesibil; el simbolizează progresul tehnologic și adaptabilitatea la cerințele pieței europene.

Pe măsură ce jurații își finalizează testele, fanii Duster și industria auto românească privesc cu speranță către anunțul din ianuarie. Chiar dacă nu va câștiga marele trofeu, simpla prezență în finala Car Of The Year 2025 reprezintă o victorie majoră pentru Dacia și pentru România.

Regulamentul și procesul de selecție

Competiția Car Of The Year are reguli stricte. Pentru a putea participa, modelele candidate trebuie să fie noi pe piață și disponibile pentru cumpărare pe cel puțin cinci piețe europene până la sfârșitul anului precedent desemnării câștigătorului.

Selecția se desfășoară în două etape:

1. Etapa preliminară: juriul, format din 60 de jurnaliști auto din 23 de țări europene, a testat toate modelele eligibile în cadrul unui eveniment desfășurat în Danemarca, cunoscut sub numele de Tannistest. Acesta oferă o ocazie unică de a compara direct performanțele, eficiența, confortul și tehnologia fiecărei mașini.

2. Finala: în noiembrie, lista lungă a fost redusă la doar șapte modele, iar acestea vor fi evaluate în detaliu timp de opt săptămâni. Testele finale vor avea loc în Belgia, la centrul Mettet, unde juriul va decide câștigătorul.

Cine este în cursa pentru „Mașina Anului 2025”

Alături de Dacia Duster, celelalte șase finaliste sunt:

Alfa Romeo Junior

Citroën C3/ë-C3

Cupra Terramar

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5/Alpine A290

Aceste modele reprezintă o diversitate de segmente și tehnologii, de la electricele avansate până la vehiculele cu motoare tradiționale optimizate pentru sustenabilitate.

România, pe harta competiției

Este de remarcat că România a mai avut un reprezentant în competiție: crossover-ul Ford Tourneo Courier, produs la Craiova. Cu toate acestea, acesta nu a reușit să intre în lista finală.

Faptul că două modele asamblate în România au fost luate în considerare în competiție subliniază calitatea producției autohtone și contribuția țării noastre la industria auto europeană.

Precedentele ediții și așteptările pentru 2025

În 2024, trofeul Car Of The Year a fost câștigat de Renault Scenic, cu un total de 329 de puncte, urmat îndeaproape de BMW Seria 5 (308 puncte) și Peugeot 3008 (197 puncte). Anul acesta, așteptările sunt mari, având în vedere inovațiile aduse de fiecare finalist.

Performanțele, tehnologia și raportul calitate-preț vor fi criterii esențiale în evaluarea finală. Dacia Duster are șanse solide, mai ales datorită echilibrului excelent între accesibilitate și funcționalitate.