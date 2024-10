Dacia 1300 electric coupe, un model retro

Dacia 1300 electrică, care face furori în mediul online, a devenit un model dorit de mulți români. Realizat sub forma unui concept inspirat de modelul coupe din anii ’70, acest vehicul impresionează prin designul său remarcabil.

Conceptul Dacia 1300 electrică, un model coupe ce amintește de anii ’70 și impresionează prin aspectul său incredibil, a fost prezentat în această toamnă.

Grupul francez Renault a prezentat, în luna septembrie, noul R17, o reinterpretare modernă a unui vehicul clasic. Compania intenționează ca, pe viitor, să readucă la viață un design nostalgic din anii 1970, echipat cu un motor 100% electric.

Impresionantul model, care amintește de clasicul Renault 17 – un coupe prezent pe piață între 1971 și 1979 – a fost creat în colaborare cu designerul francez Ora Ito.

Motiv de nostalgii pentru români

Pentru români, imaginile cu noul model trezesc nostalgii legate de Dacia 1300, apărută acum mai bine de jumătate de secol. Coupe-ul Renault 17, care a stat la baza acestui concept nou, a fost creat pe baza berlinei Renault 12.

Modelul Renault 12 a stat la baza mașinii produse și comercializate în România sub marca Dacia. Puțini știu că celebrul coupe al francezilor are la origine Renault 12. Acesta este automobilul pentru care statul român a obținut licența de producție în România sub numele de Dacia 1300.

Caroseria Renault R17, prezentată în videoclip, preia integral șasiul și grupul motopropulsor de la modelul R12. Designul final al noii mașini de showroom include numeroase detalii care amintesc de clasica Dacia 1300.

Noua mașină concept are o motorizare 100% electrică.

„Revizitarea unui vehicul emblematic precum Renault 17 a fost o provocare deosebit de interesantă. Lucrând alături de Renault, am reușit să-mi articulez viziunea artistică și să creez un model sculptural așa cum mi-l imaginam”, spune designerul Ora Ito, conform Profit.ro.

Ce caracteristici tehnice are noul R17 care amintește de Dacia 1300

În ceea ce privește caracteristicile tehnice, R17 are o propulsie complet electrică. Mașina este echipată cu un motor amplasat în spate, care generează o putere de 270 CP, și dispune de un șasiu construit din fibră de carbon.

Aceasta contribuie la greutatea redusă a mașinii, care este de doar 1,4 tone. Interiorul este unul modern, adaptat vremurilor de astăzi, dar a fost creat pentru a reproduce standardele originale. Astfel, scaunele au fost reproiectate pe o structură originală, având o tapițerie inspirată de designul interior, cu suprafețe din satin și boucle.

În aceeași notă se află și bordul, care este dotat cu o tehnologie digitală de ultimă generație. Acesta include un ecran central și patru ecrane dreptunghiulare care reproduc vechile cadrane ale modelului Renault 17, conform sursei citate.