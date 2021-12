Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat public că salariul minim pe economie va crește de la 1 ianuarie 2022. De asemenea, acesta a informat că vor fi majorate și alocațiile și pensiile minime.

Cât va fi salariul minim pe economie, de la începutul anului viitor?

„Salariul minim pe economie, de la 1 ianuarie, va fi de 2.550 de lei. De asemenea, vă informez că am discutat cu premierul şi am discutat şi în coaliţie, voi convoca un Consiliu Naţional Tripartit pentru o primă întâlnire cu noul Guvern.

Ne dorim şi îmi doresc foarte mult ca dialogul social în România să fie într-adevăr dialog social, iar dialogul cu partenerii sociali, şi mă refer la patronate şi la sindicate, să fie într-adevăr un dialog”, a spus Marius Budăi.

Vouchere de vacanță pentru 2022

Ministrul Muncii a explicat că îşi doreşte un dialog constant cu patronatele şi sindicatele pentru că doar prin discuții oficiale „pot ieşi măsuri bune”.

„Marţi am avut o deplasare la Craiova, unde am avut o întâlnire cu industria ospitalităţii. Deja am convocat Inspecţia Muncii la minister să lucrăm asupra unor măsuri pe care dumnealor le-au cerut. I-am informat şi au fost bucuroşi să afle că avem un proiect prin care să acordăm voucherele de vacanţă şi pe anul 2022”, a spus Marius Budăi.

Se măresc pensiile și alocațiile

De asemenea, Marius Budăi a informat că a semnat şi trimis în circuitul de avizare două ordonanţe de urgenţă privind mărirea alocaţiilor, creșterea punctului de pensie şi majorarea pensiei minime. Astfel că pensia minimă din România va crește de la 800 de lei la 1.000 de lei, iar valoarea punctului de pensie se va majora de la 1.442 de lei la 1.586 de lei.

„Am semnat două ordonanţe extrem de importante. Prima am semnat-o cu doamna Firea şi se referă la majorarea alocaţiilor de stat pentru copii, aşa cum a fost negociată în programul de guvernare. Ordonanţă care a plecat de la Ministerul Muncii spre ministerele avizatoare, ordnanţă care când va primi avizele va fi promovată în şedinţa de Guvern.

A doua ordonanţă, extrem de importantă, se referă la majorarea pensiilor. Pensia minimă se va majora de la 800 de lei la 1.000 de lei, iar valoarea punctului de pensie va fi de la 1.442 de lei la 1.586 de lei”, a spus Marius Budăi.