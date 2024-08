Românii cu depozit la bancă vor primi bani în plus. Această formă de a economisi bani este o formă flexibilă de economisire. Mai precis, banii pot fi plasați pe diverse perioade, de la o lună la trei ani, spre deosebire de obligațiuni.

Acestea se emit pe perioade fixe, de la minimum trei ani. Astfel, nu permit accesul la bani pentru o perioadă mai lungă, fără a pierde dobânda.

De asemenea, depozitul este și garantat în limita a 100.000 de euro, pentru băncile înregistrate în România.

În schimb, are de multe ori are dezavantajul că oferă randamente sub inflație. În acest fel, poate rezulta în pierderi reale.

Totuși, situația s-a mai schimbat în ceea ce privește băncile din top dobânzi, potrivit celor mai recente date.

Prognozele realizate de Banca Națională a României (BNR) arată că vom avea o inflație de aproximativ 4,5-5% în perioada august 2024 – august 2025.

În acest context, sunt cinci bănci care dau acum dobânzi peste medie. Acesta este clasamentul și suma câștigată efectiv pentru un depozit pe 12 luni în valoare de 10.000 de lei, scrie Economica.net. Din fiecare sumă sunt reduse comisioanele.

Iată băncile la care depozitele depăşesc rata inflaţiei:

TBI Bank – 7% dobândă și 630 de lei câștig după 12 luni;

Salt Bank – 6% dobândă și 540 de lei câștig după 12 luni;

Raiffeisen Bank – 5,9% dobândă și 530 de lei câștig după 12 luni;

Libra Internet Bank – 5,8% dobândă și 520 de lei câștig după 12 luni;

Credit Europe Bank – 5,7% dobândă și 510 de lei câștig după 12 luni.

Rata anuală a inflației este așteptată să scadă la finele anului curent

Raportul băncii centrale indică faptul că prognoza actualizată sugerează o continuare a scăderii ratei anuale a inflației pe o traiectorie mai joasă decât cea estimată anterior, în special pe termen scurt. Conform prognozei, rata anuală a inflației ar urma să scadă la sfârșitul anului curent și în primul trimestru din 2025 la valori considerabil inferioare celor anticipate anterior.

După ce rata anuală a inflației va crește al doilea trimestru din 2025, este așteptată să revină și să se mențină ușor sub limita superioară a intervalului țintei până la finalul perioadei de prognoză, adică la niveluri ceva mai joase decât cele prevăzute în prognoza precedentă.