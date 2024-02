CS Amara l-a transferat pe Bănel Nicoliță pentru a încerca să promoveze în Liga 3.

După experiența la CS Făurei, echipă în care a investit o parte semnificativă din averea acumulată în timpul carierei sale la Steaua/FCSB, Saint Etienne sau Nantes, fostul internațional va juca acum pentru clubul din județul Ialomița.

La aproape doi ani de la anunțul falimentului echipei CS Făurei, pe care a susținut-o financiar chiar și cu riscul de a-și pune în pericol familia, Bănel Nicoliță a acceptat oferta celor de la CS Amara, o formație din Liga 4.

Obiectivul imediat al echipei este promovarea în eșalonul trei. Pentru a-și atinge acest scop, el își dorește să-l aducă și pe fratele său în echipă.

Barajul va fi cu Ilfov, nu mi-e frică. Fetești are 6 puncte diferență de locul 2, trebuie să mergem acolo puternic să batem tur-retur și să mai piardă un meci, iar noi să le câștigăm pe toate. Acolo (n.r. la Amara) voi merge doar sâmbătă, sunt antrenat, tată”, a spus Bănel Nicoliță pentru Fanatik .

Fotbalistul a trecut prin momente grele din dragoste pentru fotbal. În urmă cu doi ani, presa a relatat că fotbalistul a părăsit Europa. Cel cunoscut şi sub porecla de „Jardel” s-a stabilit în America de Sud din cauza datoriilor acumulate la cămătari.

După o întreagă controversă, fostul internațional a negat că ar fi fugit de frica interlopilor, dar a recunoscut că s-a confruntat cu probleme serioase.

”Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ.

Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie. N-a acceptat şi, la acel moment, chiar a avut dreptate.

Banii familiei, timpul pe care îl petreceam la Făurei, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt”.