Bănel Nicoliță a rămas în memoria colectivă cu o fază pe care microbiștii români, dar și el, nu o vor uita niciodată. Fotbalistul venit în fotbalul mare de la Faurei (Brăila) a fost la un pas să își ia zilele.

Autogolul pe care l-a dat în meciul cu Real Madrid, pe vremea când îmbrăca tricoul Stelei, ar fi putut avea urmări tragice pentru fotbalist. Fostul internațional a mărturisit că a fost extrem de dezamăgit de situație, iar asta a fost aproape să-l împingă la sinucidere. Echipa sa pierdut acel meci pe Santiago Bernabeu, în Champions League, iar unul dintre adversarii care l-au consolat a fost chiar celebrul David Beckham.

Pe 1 noiembrie 2006, Steaua pierdea la limită pe Santiago Bernabeu, scor 0-1. Meciul era decis de un autogol al lui Bănel Nicoliță în minutul 69.

„Am plâns foarte mult atunci. Numai eu știu prin câte am trecut. La un moment dat voiam să mă duc cu mașina în primul stâlp. Când am ajuns la 4 dimineața, aveam un Q 7 alb, m-am dus la Constanța… Până la urmă mulțumesc lui Dumnezeu că nu am făcut greșeala! Aveam nevoie de ieșirea cu mașina să pot să mă regăsesc.

Nu mai eram eu. Era momentul ăla greu Și știam bă. 20 și ceva de milioane. Autogol Bănel! Nu e ușor să gestionezi momentul. Și la o vârstă fragedă. Dar am avut colegii lângă mine. Publicul, steliștii mei adevărați. Aia mi-a dat putere”, a declarat Bănel Nicoliţă la podcast-ul Business Philosophy, al jurnalistului Romeo Chiriac.