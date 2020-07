Banca Transilvania a lansat, luni, o campanie de creditare a personalului medical, intitulată White Banking Days, prin care oferă medicilor, stomatologilor şi tehnicienilor dentari împrumuturi şi alte produse financiare, potrivit unui comunicat remis de bancă.

Campania este derulată în perioada 6 iulie – 30 septembrie.

Produsele propuse personalului medical de către Banca Transilvania includ: credit de nevoi personale cu asigurare de viaţă şi şomaj, cu dobânda variabilă – 6,91% (IRCC + 4,5%), zero comision de analiză, asigurare de viaţă şi şomaj; credit de nevoi personale cu asigurare de viaţă şi şomaj, cu dobândă fixă de 8,5%, zero comision de analiză, asigurare de viaţă şi şomaj; credit de nevoi personale cu dobândă fixă de 8,9% şi zero comision de analiză; credit de nevoi personale cu dobândă variabilă – 7,41% (IRCC + 5%) şi zero comision de analiză.

Alte produse financiare din campania dedicată medicilor: credit imobiliar/ipotecar în lei, cu 5,06% (IRCC + 2,65%) dobândă variabilă, zero comision de analiză şi fără taxă de evaluare; credit imobiliar/ipotecar în euro, cu dobândă variabilă de 3,94% (Euribor 6M + 4,25%), zero comision de analiză şi zero taxă de evaluare; card de cumpărături: STAR Gold, STAR Platinum, STAR Forte Medici + 150 de puncte STAR (echivalentul a 150 de lei), precum şi bonus de 10 puncte STAR la prima cumpărătură cu cardul la unul dintre partenerii programului STAR; cardul de debit MasterCard Gold, cu zero taxă de emitere şi zero comision de retragere de la bancomatele Băncii Transilvania; BT Pay pentru plăţi contactless, transferuri de bani şi gestionarea cardurilor prin telefon.

Banca Transilvania include Divizia Pentru Medici, singura divizie bancară din Romania dedicată în exclusivitate clienţilor medici, iniţiativă susţinută de Colegiul Medicilor din România.

Prin intermediul platformei www.diviziapentrumedici.ro, medicii au acces la informaţii despre produsele BT, ghidul medicului întreprinzător sau detalii despre echipamente medicale.