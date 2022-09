Criza economică actuală afectează și Statele Unite. În acest sens, cea mai mare parte a economiștilor se așteaptă la măsuri drastice. Financial Times a intervievat mai mulți economiști pentru a avea o imagine în acest sens.

Potrivit sondajului realizat de sursa citată, Banca centrală a SUA urmează să majoreze dobânda de politică monetară la peste 4% şi o va menţine acolo după 2023, cu scopul de a elimina inflaţia ridicată.

Sondajul a fost realizat în parteneriat cu Initiative on Global Markets de la Booth School of Business a Universităţii din Chicago, iar concluziile arată că Rezerva Federală este departe de a pune capăt campaniei de înăsprire a politicii monetare.

Dobânda de politică monetară din SUA va fi majorată

Amintim faptul că acest lucru este confirmat și de faptul că în 2022, Comitetul Federal pentru Piaţa Deschisă a majorat deja ratele dobânzilor în cel mai rapid ritm din 1981. Drept urmare, este de aşteptat să implementeze miercuri o a treia creştere consecutivă a dobânzii, de 0,75 puncte procentuale.

În cazul în care s-ar întâmpla acest lucru intervalul ţintă, care în martie era aproape de zero, ar fi ridicat la 3% – 3,25%.

În toate, 44 de economiști au fost chestionați, iar în jur de 70% dintre aceștia au precizat că dobânda fondurilor federale a acestui ciclu de înăsprire va atinge un vârf cuprins între 4% şi 5%, 20% dintre opinii fiind că va trebui să depăşească acest nivel.

„FOMC încă nu ştie cu cât de mult trebuie să crească ratele”, a spus Eric Swanson, profesor la Universitatea din California, care prevede că dobânda chei va ajunge în cele din urmă între 5 şi 6%.

”Dacă Fed vrea să încetinească economia acum, trebuie să ridice dobânda pentru fondurile federale peste inflaţia de bază”, a mai adăugat acesta.

Estimările economiștilor privind inflația din SUA

Amintim că inflaţia s-a accelerat în mod neaşteptat în august, iar indicatorul de bază a crezut cu 0,6% faţă de luna precedentă şi cu 6,3% faţă de anul precedent.

Majoritatea respondenţilor anticipează că PCE de bază va scădea de la cel mai recent nivel din iulie, de 4,6%, la 3,5% până la sfârşitul anului 2023. Dar aproape o treime se aşteaptă ca acesta să depăşească în continuare 3% 12 luni mai târziu.

De cealaltă parte, 27% dintre economiștii chestionați au precizat că există și posibilitatea ca indicatorul să rămână peste acest prag la acel moment. Acest lucru indică deci o mare nelinişte cu privire la inflaţia ridicată care devine mai adânc încorporată în economie.

„Mă tem că am ajuns într-un punct în care Fed se confruntă cu riscul de erodare serioasă a credibilităţii sale, aşa că trebuie să înceapă să fie foarte conştientă de asta. Cu toţii am sperat că inflaţia va începe să scadă şi am fost cu toţii dezamăgiţi din nou şi din nou şi din nou”, a spus Jón Steinsson, de la Universitatea din California, Berkeley.

Fed nu va reuși să controleze inflația din SUA

În același timp, o treime dintre economiștii chestionați în cadrul sondajului realizat de Financial Times au avertizat că Fed nu va reuşi să controleze în mod adecvat inflaţia dacă nu va creşte ratele dobânzilor peste 4% până la sfârşitul acestui an.

Dincolo de ridicarea dobânzilor la un nivel care constrânge activitatea economică, cea mai mare parte a respondenţilor consideră că Fed le va menţine acolo pentru o perioadă susţinută.

Totodată, aproape 70% dintre respondenţi se aşteaptă ca Biroul Naţional de Cercetare Economică, arbitrul oficial al recesiunilor din SUA, să declare una în 2023, majoritatea susţinând că aceasta va avea loc în primul sau al doilea trimestru.

Marea majoritate a economiștilor se așteaptă și la o recesiune în SUA care se va întinde chiar și pe două sau trei trimestre. În același timp, peste 20% dintre aceștia se aşteaptă ca aceasta să dureze patru trimestre sau mai mult.