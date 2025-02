Scena politică din România este zguduită de noi dezvăluiri privind presupusele finanțări ilegale ale campaniei lui Călin Georgescu. Avocatul său, Bogdan Petre, respinge categoric acuzațiile lansate de Horațiu Potra, afirmând că fostul candidat nu a solicitat niciodată bani pentru campania sa electorală. Într-un interviu, apărătorul susține că declarațiile lui Potra ar putea avea scopul de a-l discredita pe Georgescu. Între timp, anchetatorii analizează probele care includ mesaje și transferuri financiare, încercând să stabilească adevărul din spatele acuzațiilor.

Bogdan Petre, avocatul lui Călin Georgescu, a declarat că acesta nu a cerut niciodată bani pentru campania sa electorală.

Afirmațiile au fost făcute în direct la Antena 3 CNN, în contextul în care Horațiu Potra a confirmat că l-a contactat pe omul de afaceri Frank Timiș pentru a-i solicita fonduri.

„În primul rând să aveți în vedere că am o rezervă în tot ce se afirmă despre domnul președinte de către Potra, de terți, sau de alte persoane. Din câte îl cunosc eu pe domnul președinte e în tip care nu face așa ceva, nici nu își dorește acest lucru și sub aceste considerente nu cred că am putea pune în discuție. Dacă cineva acuma discută de persoana dumneavoastră și eu cer în numele dumneavoastră niște sume de bani nu înseamnă că aveți o implicare cu mine sau aveți o înțelegere cu mine. Cu siguranță vă pot spune că domnul președinte nu a împuternicit niciodată să facă aceste lucruri”, a spus avocatul.