Medicul transmite că în marile spitale ale Capitalei nu mai există teste pentru Covid-19, susținând că viitorii pacienți care se vor interna nu vor mai putea fi diagnosticați la timp.

Postarea integrală

„Sunteți liberi sa ma acuzați ca induc panica și alte tâmpenii.

Dar, exista mărturii serioase despre minciunile pe care ni le servesc autoritățile și marii specialiști.

Nu știți ce se întâmpla cu adevărat in spitale.

In primul rând, nu exista teste. In spitale mari din Bucuresti, ce sa mai vorbim de provincie.

Vor veni pacienți infectati care nu vor putea fi testați, deci diagnosticați. Se vor agrava, nu vor putea fi transferați, vor muri fără diagnostic.

Personalul este expus, pentru ca nu exista echipamente de protectie. Nici personalul nu va putea fi testat.

De la cel mai înalt nivel li s-a spus medicilor de terapie intensiva, celor incluși in așa zisele TI pentru COVID, ca nu e nevoie de acele echipamente, ca e suficientă masca chirurgicală.

Masca aceea e buna pentru iesit pe strada – chiar dacă vi se spune contrariul, sunteți mințiți- nu pentru cazurile in care ai contact prelungit cu pacienții infectati!

Deși medicii italieni au avertizat ca este CONTRAINDICATA ventilația non- invazivă, pentru ca in final tot ajungi sa intubezi pacientul și, practic, nu faci decat sa agravezi lucrurile, întârziind sa aplici ventilația eficientă, apoi, chiar faci rău, pentru ca prin aplicarea de presiuni pozitive in nazofaringe împingi toată încărcătura virală in plămâni, deci agravezi inflamația interstitiala pulmonara (acelasi lucru valabil și pentru nebulizare), deși toți doctorii interesați am postat peste tot avertizarea asta, pacientul de care se știe ca este grav, cel de la Bals, fostul polițist care a mințit, este pe non-invaziv!

De asemenea, sunt pacienți gravi, cu context epidemiologic clar, unul venit pe 6 martie din spital de la Milano, unde era internat pentru patologie oncologica, altul venit din Londra, cu comorbidități, intubați, cu radiografii sugestive pt ARDS, sunt declarați COVID- negativi și transferați din Bals in alte secții de terapie intensiva. Primul a decedat intre timp, soția lui e in carantina, dar el a fost declarat negativ.

Cel de-al doilea, de asemenea declarat COVID-negativ, are trecut in diagnostic “pozitiv pentru coronavirus comunitar”.

De când se testează pentru coronavirus comunitar? Ce este coronavirus comunitar?

Suspiciunile sunt întemeiate – context epidemiologic, insuficienta respiratorie severa – cum oare ii iese coronavirus, dar alt tip? Ce coincidenta!

Ambii au fost admiși prin transfer intr-o alta secție de TI, unde personalul nu are echipamente de protecție. Unde nu au teste! Nici măcar pentru personal.

Nu se fac teste pentru personalul care a avut contact cu pacienții confirmați și declarați pozitiv.

Nu testam, nu raportam! Asta este deviza lor!

Oficial, personalul este lăsat sa fie expus la infectie, pentru ca asta au declarat in ședințe, ca nu e nevoie de echipament de protectie.

Se întreabă retoric medicii anestezisti “unde ești, tu, domnule profesor Tulbure, pentru ca tu nu ai fi lăsat sa se întâmple asta!”

Când se vor aduna morții, cu sutele, cu miile, NU vor mai putea ascunde adevarul!

Dar, va fi prea târziu!”, a transmis Silvia Costinean

