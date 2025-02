Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le recomandă românilor care se află sau vor să călătorească în Grecia să fie atenți la activitatea seismică intensă din Insula Santorini. Autoritățile elene au luat măsuri preventive și le sugerează cetățenilor să evite zonele din porturile Ammoudi, Armeni, Kourfou și Fira, dacă nu este absolut necesar.

Este important ca aceștia să urmeze informațiile oficiale ale autorităților elene. Românii care călătoresc în Grecia pot folosi aplicația „mAIGreece”, disponibilă și în limba română.

Cetățenii români care au nevoie de ajutor consular în Grecia pot suna la Ambasada României din Atena la numerele +30 210 6728875 sau +30 210 6728879, sau la Consulatul General din Salonic la +30 2310 340088. Apelurile vor fi redirecționate către un Call Center care lucrează non-stop. Dacă este vorba de o situație de urgență, se pot folosi numerele speciale de urgență: +306978996222 pentru Ambasada din Atena și +306946049076 pentru Consulatul din Salonic.

Este recomandat să se verifice site-urile oficiale pentru informații suplimentare: https://www.mae.ro/, https://atena.mae.ro și https://salonic.mae.ro/.

În noaptea de duminică spre luni, Insula Santorini a fost lovită de noi cutremure, de până la 4,2 grade pe scara Richter.

Din cauza fricii, unii locuitori au petrecut noaptea în aer liber, în mașini sau în locuri sigure indicate de autorități. Alții au fugit de pe insulă, luând feriboturile și avioanele, temându-se de un posibil tsunami.

Toate școlile din Santorini, care are 15.500 de locuitori, rămân închise luni din cauza seismelor. Autoritățile elene recomandă mare atenție și le cer localnicilor să evite anumite porturi din Santorini și să golească piscinele.

Activitatea seismică puternică afectează insula de mai multe zile, iar și alte insule din apropiere simt tremurele. Specialiștii nu exclud posibilitatea unui cutremur mai mare, de peste 5 grade, dar au spus că riscul unui seism de peste 6 grade este extrem de scăzut.

Cutremurele afectează și alte insule, cum ar fi Amorgos. Se precizează că aceste cutremure nu sunt legate de activitatea vulcanică, ci de mișcările tectonice.

Crowds of people, distressed and scared, rush to board the first ship of the day, that arrived at the port of Athinios in Santorini, Greece. 🇬🇷🇬🇷🇬🇷 #Earthquake #Volcano #Kolumbo

See more 👉 https://t.co/Qnw2usvoUE pic.twitter.com/gtsyL4iu2b

— LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) February 3, 2025