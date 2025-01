Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a reacționat la declarațiile lui Călin Georgescu, care a sugerat că România ar trebui să revendice teritorii din Ucraina. Guvernul de la Kiev îl acuză pe politician că repetă propaganda rusă și că este influențat de Kremlin.

În răspuns, Ministerul de Externe al României (MAE) a reiterat poziția statului privind sprijinul suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei.

RO MFA strongly reiterates 🇷🇴 steadfast position in support of the sovereignty, teritorial integrity and independence of Ukraine within its internationally recognized borders. This position is clear and rooted in international law, national interest and a long lasting…

