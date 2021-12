Specialiști avertizează că în primul rând, copiii care suferă de astm trebuie să fie vaccinați cu prioritate împotriva Covid-19. O serie de studii recente, realizate de revista ştiinţifică The Lancet Respiratory Medicine. Astfel, minorii care suferă de astm necontrolat au un risc mai mai mare de a fi spitalizaţi dacă se îmbolnăvesc de COVID-19 şi din acest motiv trebuie să aibă prioritate la vaccinarea.

Studiu important privind vaccinarea copiilor cu astm împotriva COVID-19

Studiul publicat recent de revista britanică a vizat un număr de 750.000 de minori cu vârste între 5 şi 17 ani din Scoţia (Marea Britanie), care au fost spitalizaţi în prealabil cu astm şi cărora li s-a prescris un tratament cu steroizi pe cale orală în ultimii doi ani.

Cercetătorii au recomandat ca vaccinarea în Marea Britanie a tinerilor cu vârste între 12 şi 17 ani să fie extinsă şi copiilor de peste cinci ani care suferă de astm.

“Este fundamental să înţelegem că minorii care au astm necontrolat au un risc mai mare de a suferi efecte grave ale îmbolnăvirii cu COVID-19, în contextul actualelor deliberări privind accesul prioritar la vaccinuri”, a anunțat autorul principal al acestui studiu, Aziz Sheikh, profesor la Universitatea din Edinburgh.

“Analiza noastră oferă prima evidenţă la nivel naţional a riscului de spitalizare pentru COVID-19 în rândul copiiilor de vârstă şcolară care suferă de astm necontrolat”, a precizat expertul britanic.

Astmul este una dintre bolile cu cea mai mare incidenţă în rândul copiilor şi afectează peste 78 de milioane de minori cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani, conform datelor din 2019 studiate de revista ştiinţifică.

Studiu important privind reinfectările cu COVID-19

Cercetătorii din Qatar au comparat datele a 1.304 de persoane care s-au reinfectat pentru a doua oară cu SARS-Cov-2 cu 6520 de persoane infectate cu virusul pentru prima dată. Aceștia au descoperit că șansele de a dezvolta o formă severă cu COVID-19 au fost cu 88% mai mici pentru persoanele aflate la a doua infecție, se arată într-un studiu publicat în The New England Journal of Medicine.

Spitalizările la pacienții reinfectați sunt semnificativ mai mici în comparație cu pacienții infectați pentru prima dată, mai arată informațiile descoperite de cercetători.

„Aproape toate reinfecțiile au fost ușoare, probabil datorită memoriei imune”, a transmis dr. Laith Jamal Abu-Raddad de la Weil Cornell.

În același timp, riscul de îmbolnăvire severă la persoanele care fuseseră infectate înainte a fost de doar aproximativ 1% din riscul asociat cu infecțiile inițiale, au mai estimat oamenii de știință.