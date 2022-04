„Avem doar 13% din populație cu boosterul făcut deși 42% s-au vaccinat. Acest simplu fapt este un eșec al eșecului campaniei de vaccinare. Eșecul asumat oficial al campaniei de vaccinare face că Omicron să ucidă de 2x mai mulți oameni în România decât în țările cu rată mare de vaccinare pe care ne grăbim să le imităm cu relaxarea dar nu și vaccinarea.

Urmează 2 argumente esențiale pentru a va convinge să va faceți boosterul (a 3-a doză) și să îl faceți și încrucișat (heterolog).

Pentru cei care avem deja boosterul avem aici și un argument pentru a se da drumul la doză 4 cu vaccin heterolog (booster încrucișat) și în România. E păcat că domnul colonel dr. Gheorghiță a fost îndepărtat. Sub conducerea să măcar partea tehnico-științifică a campaniei de vaccinare mergea foarte bine.

Avem oricum vaccin de aruncat și o să mai vină milioane de doze, deci nu e o problema de disponibilitate ci una de bună credință. Dacă e prea costisitor să fie distribuit gratis atunci permiteți farmaciilor să îl vândă și cabinetelor private să îl facă.

Vaccinul este extrem de important tocmai pentru că măsurile externe de protecție ale organismului au fost abandonate și depindem acum aproape integral de cele interne, de imunitate.

Din păcate imunitatea naturală este deja complet depășită odată cu apariția noilor versiuni ale Omicron. Noi încă ne luptăm cu BA.2 în vreme ce Omicron este deja la BA.2.10 și au început să apară și recombinarile. Avem nevoie de vaccin să ținem pasul cu pandemia.”, a scris Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.

„Imunitatea însă scade mai repede după Omicron”

Potrivit medicului, vaccinurile induc diferențe semnificative în răspunsul imun și confirmă recomandarea pentru boosterul heterolog (încrucișat).

„Un studiu publicat în Science arată că vaccinurile induc diferențe semnificative în răspunsul imun și prin urmare confirmă recomandarea teoretică pe care am făcut-o în toamna anului 2020 pentru boosterul heterolog. Atunci nu aveam însă date foarte solide și nu am insistat chiar dacă eu și adulții din familie așa am făcut. Acum beneficiul este clar documentat și justifică atât o recomandare mai fermă cât și posibilitatea unui booster secundar heterolog (al doilea booster) la 4-6 luni de la primul booster.

Tot acest studiu sugerează că un booster dedicat poate fi extrem de eficient la persoanele care au deja o istorie de vaccinare și nu trebuie să cerem că vaccinul să ne protejeze la fel de bine că cele inițiale.

Evident, persoanele care s-au infectat înainte sau după vaccinare beneficiază de imunitate hibridă și cel mai înalt grad de protecție posibil. Imunitatea însă scade mai repede după Omicron decât după Delta, iar Omicron produce versiuni mai repede decât le putem noi urmări.”, a scris Octavian Jurma.

Octavian Jurma: Trebuie să ne pregătim pentru a 4-a doză

Potrivit acestuia, este nevoie să ne pregătim pentru a 4-a doză înainte de revenirea din vacanță de vară pentru a face față unui eventual val 6.

„E așadar nevoie să ne pregătim pentru a 4-a doză (al doilea booster) înainte de revenirea din vacanță de vara pentru a face unui eventual [foarte probabil] val 6. Voi reveni pe tema evoluției virusului pentru că nu chinezi sunt nebuni încercând să elimine virusul din circulație.

Noi suntem nebuni în Occident considerând că infectarea în masă este strategie de lupta împotriva virusului. Infectarea în masă este o strategie de alianța cu virusul prin care guvernele devin complice cu pandemia pentru niște iluzorii benefici politice populiste, dar costuri umane și economice imense.”, susține medicul.