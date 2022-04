Potrivit Sidney Morning Herald, o a doua tabără este a experților care afirmă că persoanele mai expuse riscului de a se îmbolnăvi grav de coronavirus trebuie să beneficieze de o a patra doză de vaccin, înainte de sosirea iernii.

Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele în vârstă, ale căror niveluri de anticorpi scad mai repede decât la cei sub 65 de ani, declară profesorul Tony Cunningham, doctor la Institutul de Cercetare Medicală Westmead.

Restabilește anticorpii la nivelurile observate după a treia doză

Un nou studiu publicat în The New England Journal of Medicine, care a examinat a patra doză în Israel, a constatat că aceasta restabilește anticorpii la nivelurile observate după a treia doză și a oferit un grad de protecție împotriva infectării.

De asemenea, studiul a constatat că a patra doză a crescut nivelul de „anticorpi neutralizanți”, care pot bloca infecția virală a celulelor. Datele disponibile sunt încă preliminare și nu au arătat și cât vor dura beneficiile unei a patra doze.

De ce este recomandată persoanelor de peste 65 de ani

O a patra doză este necesară pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani din cauza unui fenomen cunoscut sub numele de imunosenescență, adică deteriorarea progresivă a sistemului imunitar ca urmare a înaintării în vârstă.

Pe lângă scăderea mai rapidă a nivelului de anticorpi după un vaccin, există și o scădere a celulelor T, dar și a imunității înnăscute, prima barieră de aparare a organismului împotriva germenilor.

„De aceea este prudent să încercăm să menținem nivelurile de anticorpi ale persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani până iarna, deoarece acestea ar putea suferi complicații severe din cauza coronavirusului”, a spus el.

O a patra doză de vaccin este, de asemenea, recomandată persoanelor imunocompromise, în vârstă de peste 16 ani, care au un răspuns imun mai scăzut.

Și pentru alte grupe de vârstă?

Potrivit expertului australian în boli infecțioase Paul Griffin, cu siguranță și toate celelalte grupe de vârstă vor avea nevoie de o a patra doză de vaccin împotriva coronavirusului. Dar momentul administrării unei a patra doze depinde de mulți factori. Ar putea fi accelerat dacă apare o nouă variantă a coronavirusului în Australia sau dacă există un val brusc și îngrijorător de infecții care declanșează o creștere a spitalizărilor sau a formelor severe ale bolii.

Este nevoie de a patra doză dacă am fost infectați cu Covid?

Răspunsul este afirmativ și în acest caz. Profesorul Cunningham a spus că studiile au arătat că oamenii din Africa de Sud care au fost infectați cu varianta Delta nu erau protejați împotriva tulpinii Omicron. Iar o a patra doză nu doar că va sitmula anticorpii, dar poate să ofere și un strat suplimentar de protecție în cazul în care următoarea variantă va ajunge în Australia.

Ce alte țări administrează a patra doză

Israelul a fost prima țară care a început să ofere o a patra doză de vaccin COVID-19 populațiilor cu risc ridicat. La scurt timp au urmat Chile, Suedia și Germania. Coreea de Sud recomandă a patra doză pentru persoanele vulnerabile, în timp ce Anglia a introdus a patra doză pentru persoanele de peste 75 de ani și pentru cele imunocompromise, în vârstă de peste 12 ani.