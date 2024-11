Economistul-șef al BRD, Florian Libocor, a oferit perspective asupra provocărilor și oportunităților cu care se confruntă România în contextul aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Într-un discurs la Forumul Economic Român, Libocor a subliniat că simplul statut de membru OCDE nu garantează succesul economic, ci necesită eforturi continue pentru a îndeplini așteptările asociate.

Libocor a evidențiat că aderarea României la OCDE este un pas important, dar a avertizat asupra pericolelor unor așteptări prea mari.

Un aspect critic menționat de economist este că trebuie să fie o abordare echilibrată, pentru a evita dezamăgirile proporționale cu așteptările nerealiste.

Un alt subiect abordat de Libocor a fost respectarea criteriului de deficit bugetar de 3% stabilit prin Tratatul de la Maastricht, pe care el nu îl consideră un semn de performanță economică.

Economistul a subliniat că un deficit de 3% reprezintă „maximumul de neperformanță bugetară acceptat”, și că adevărata performanță începe de la echilibru bugetar.

„3% deficit bugetar, respectarea criteriului Maastrich, nu este expresia vreunei performanţe bugetare, este expresia maximumului de neperformanţă bugetară acceptat de către Comisia Europeană. A spune că avem 3% şi suntem performanţi este o greşeală. Performanţa începe de la echilibru, adică de la zero deficit şi merge spre plus. Am observat şi noi o temperare a costului prin reducere dobânzii de politică monetară. Aşteptările sunt ca aceste demersuri sau tăieri să continue. Din nou spun, să fim puţin mai precauţi. Ele pot să continue în măsura în care pot să fie justificate. Însă, din ce am observat, şi nu e opinia mea de data asta, în mediul economic se discută despre un an nu neapărat uşor, anul viitor, mai ales dacă va creşte fiscalitatea, mai ales dacă va creşte TVA.