Avertisment cumplit pentru România! Populația riscă să scadă drastic până în 2030

Tudorel Andrei a anunțat că populația României ar putea să scadă la 17,8 milioane de persoane în 2030, dacă se păstrează trendul de reducere a populației.

România se află pe locul 6 în Uniunea Europeană în ceea ce privește dimensiunea populației rezidente, însă, potrivit spuselor președintelui Institutului Național de Statistică, țara noastră ar putea să ajungă pe locul 7, în locul Olandei.

Tudorel Andrei a declarat că în această perioadă s-a produs o schimbare a ponderii factorilor care determină reducerea populaţiei. Astfel, dacă până în 2011 prin intermediul migraţiei externe se justifica aproape 80% din reducerea populaţiei rezidente şi numai 20% pe baza sporului natural negativ, din 2012 şi până anul trecut 60% din reducere are la bază sporul natural negativ şi 40% migraţia.

Tudorel Andrei a spus că 2012 este anul în care s-a înregistrat numărul cel mai mic de naşteri, valoare care a fost egalată la nivelul anului 2020.

„2012 este anul în care am avut numărul cel mai mic de naşteri, valoare care a fost oarecum egalată la nivelul anului 2020. Un alt aspect interesant se referă la sporul natural negativ. În 2020 am avut cele mai multe decese nu numai din perioada de tranziţie, ci dintr-o perioadă lungă de timp din istoria României. Dar ce se întâmplă? În 2012 am avut o reducere a populaţiei pe care naturală cu 60.000 de persoane, iar în anul 2020 am avut o reducere a numărului de persoane cu 113.000. Ce s-a întâmplat la nivelul anului 2012? Reducerea în raport cu anul anterior a fost în mare măsură datorită reducerii natalităţii, pe când în anul 2020 se împarte influenţa celor doi factori, astfel încât aproximativ 50.000 avem reducerea pe cale naturală din cauza reducerii numărului naşteri în raport cu anul anterior şi 50% a creşterii numărului de decese”, a spus Tudorel Andrei.