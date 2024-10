Marți, Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat că indicatorii tehnico-economici pentru segmentul Târgu Neamț – Iași – Ungheni al Autostrăzii Unirii (A8) au primit aprobarea din partea Consiliului Interministerial, organizat de Ministerul Dezvoltării.

În județul Iași, un tronson se întinde pe o distanță de 93,2 km, având un buget estimat la 26,39 miliarde lei, excluzând taxa pe valoarea adăugată, scrie economedia.ro.

Consitrans, responsabil pentru proiectare, are în sarcină elaborarea proiectului tehnic. Totuși, CNAIR ar putea lua în considerare renunțarea la această etapă pentru a accelera lansarea licitației de execuție și a asigura astfel fondurile europene necesare.

Licitația pentru lucrări se află într-o întârziere semnificativă de aproximativ un an, iar există temeri că aceasta nu va putea fi lansată până la finalul anului. În contrast, proiecte majore, cum ar fi Drumul Expres Oradea – Arad, cu o valoare de 2 miliarde de euro, sunt deja în etapa de analiză a ofertelor.

Proiectul denumit „Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni” face parte din A8, cunoscută și sub numele de „Autostrada Unirii”, și se întinde pe o lungime de 93,27 km.

Aceasta se desfășoară în județul Iași, pe un traseu orientat de la vest la est, începând din apropierea intersecției cu DN2 (Moțca) și continuând până la conexiunea cu Podul peste Prut la Ungheni (UAT Golăiești).

Pe parcursul său, autostrada traversează următoarele unități administrative:

Finanțarea pentru tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, din cadrul Programului Transport, se ridică la aproape 900 de milioane de euro, în condițiile în care costul total estimat al proiectului este de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Această sumă va fi confirmată după finalizarea studiului de fezabilitate și aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Anterior, Adrian Covăsnianu, care a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Transporturilor și a fost reprezentant în Comitetul de Monitorizare al Programului Transport (2021-2027), a declarat că CNAIR ar putea solicita modificarea contractului pentru secțiunea Târgu Neamț-Iași-Ungheni, propunând renunțarea la etapa Proiectului Tehnic (PT) după finalizarea Studiului de Fezabilitate.

„Fără îndoială, au fost cele mai multe intervenții pe subiect din partea MVA, dată fiind prezența MT la nivel decizional (nivel de decizie politică – secretar de stat, respectiv nivel de decizie tehnică/administrativă – directori de companii, autorități, direcții). Am întrebat despre strategia de implementare și finanțare pentru A8. Am primit (ca și în 2022, 2023 și similar în 2024) aceleași răspunsuri pe care le prezint public, respectiv că A8 este proiect fanion în PT 2021-2027, se regăsește pe coridorul principal și că va beneficia de finanțare consistentă din Programul Transport (+PNRR). Secțiunea Tg. Neamț-Iași-Ungheni se regăsește cu 875,5 milioane euro, secțiunea Tg. Mureș-Tg. Neamț (faza 1 din Miercurea Nirajului-Leghin) are 1 miliard euro (posibilă extensie până la 1,5 miliarde euro) alături de capetele montane contractate și cu finanțare asigurată din PNRR. Ca informație nouă, s-a precizat că sectorul Ungheni-Iași-Tg. Neamț va fi din PT – contractare exercițiu 100%, pe când sectorul montan (dată fiind extensia sa în implementare post PT, adică după 2027/2029) va fi susținut financiar din limita de supracontractare de 200%/300% a aceluiași program. Cu alte cuvinte, nu e nimic de speculat, A8 având resurse financiare generoase.

În același timp, la CM PT s-a afirmat faptul că se ia în calcul, după finalizarea Studiului de Fezabilitate pe Ungheni-Iași-Tg. Neamț, cu acordul proiectantului, extragerea Proiectului Tehnic din actualul contract și realizarea acestuia în viitoarea licitație de Proiectare+Execuție în vederea securizării finanțării sectorului ieșean din A8.” –Adrian Covăsnianu.