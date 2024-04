Luni, în timpul unei vizite de lucru pe șantierul autostrăzii Moldova (A7), lotul 1 al tronsonului Ploiești-Buzău, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anunțat că circulația va fi deschisă pe primii 14 kilometri de autostradă la finalul lunii iulie sau începutul lunii august.

Ministrul a subliniat că mobilizarea este extrem de bună. El a exprimat dezamăgirea față de întârzierea de un an și jumătate a lucrărilor pe lotul Pietroasele-Buzău, atribuită unor evaluări și reevaluări efectuate de CNSC. A menționat că soluția propusă de Minister în vara anului 2022 este aceeași cu cea adoptată de CNSC după un an și jumătate, ceea ce a dus la pierderea de timp și la întârzierea finalizării acestui lot până în 2025.

Ministrul a exprimat regretul că, în lipsa acestei întârzieri, tronsonul respectiv ar fi fost finalizat și deschis circulației în acest an. Cu toate acestea, a subliniat că lucrările continuă, iar mobilizarea este bună pe întreg tronsonul.

Oficialul român a efectuat o inspecție pe tronsonul autostrăzii A7 între Buzău și Focșani, la Râmnicu-Sărat. El a reiterat că întârzierile de pe lotul Pietroasele-Buzău nu sunt atribuibile Ministerului Transporturilor.

Ministrul a subliniat că mobilizarea este extrem de bună. Totuși, acesta a fost dezamăgit față de întârzierea de un an și jumătate a lucrărilor pe lotul Pietroasele-Buzău, atribuită unor evaluări și reevaluări efectuate de CNSC.

Oficialul a menționat că soluția propusă de minister în vara anului 2022 este aceeași cu cea adoptată de CNSC după un an și jumătate. Astfel, a avut loc o pierdere de timp. Pe fond, a avut loc întârzierea finalizării acestui lot până în 2025.

Cu toate acestea, a subliniat că lucrările continuă, iar mobilizarea este bună pe întreg tronsonul.

„Aici cel puţin din ce am văzut acum de la Buzău la Râmnicu-Sărat lucrările sunt extrem de avansate şi după discuţiile pe care le-am avut cu constructorul a spus că Buzău-Focşani va fi circulat până la sfârşitul acestui an, cele patru loturi.

Mobilizarea este extrem de bună. Nu am cum să nu mai spun încă o dată că lotul lipsă de la Pietroasele la Buzău, din cauza unor domni şi doamne de la CNSC, în loc să vorbim şi despre el că se circulă anul acesta şi pe el, din păcate întârzierea de un an şi jumătate care nu s-a datorat CNAIR, ci acelor evaluări şi reevaluări pe care le ştiţi, duc în situaţia ca abia în 2025 la final să putem vorbi şi de finalizarea acelui lot.

Ce mă deranjează foarte mult că soluţia pe care am dat-o noi în vara anului 2022 este aceeaşi care după un an şi jumătate a fost dată de CNSC, un an şi jumătate pierdut care ne-ar fi dus în situaţia în care acest lot ar fi fost cum sunt şi loturile 1 şi 2 de pe Ploieşti – Buzău şi anume anul acesta s-ar fi circulat pe ele, dar asta este, mergem înainte, mobilizarea este bună şi pe acel lot”, a mai spus ministrul Transporturilor.