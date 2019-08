Informația lansată în mediul public la jumătatea acestei luni, având atribuite surse guvernamentale, referitoare la faptul că gigantul american ExxonMobil nu renunță la proiectul gigantic de exploatare a gazelor din Marea Neagră, ci este preocupat să aducă un nou partener în proiect este falsă.

Realitatea este că grupul american a informat în scris cel puțin trei actori implicați în proiectul din Marea Neagră că intenția este să plece: Guvernul României, Autoritatea Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și OMV Petrom, compania care este partener în proiect.

În scrisoare, care are un înalt caracter de confidențialitate, scrie negru pe alb că Exxon intenționează să vîndă subsidiara sa din România, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) sau cota sa de 50% din proiectul Neptun Deep, iar discuțiile cu potențialii cumpărători vor demara ”în următoarele săptămâni”, informează economica.net.

”După cum am discutat recent, ExxonMobil intenționează să ofere spre achiziție compania ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) sau interesele în blocul XIX Neptun și se așteaptă să înceapă discuțiile în următoarele săptămâni cu entitățile (third parties) interesate care vor fi implicate în procesul de ofertare. Mai întâi, consultanții noștri, secundați de potențialii cumpărători și consultanții lor, vor avea nevoie de informații referitoare la blocul Neptun Deep, clasificate de ANRM ca secrete, și care trebuie dezvăluite acestora. EMEPRL solicită respectuos ANRM să fie de acord cu această procedură de desecretizare. Toate informațiile dezvăluite către părțile terțe vor fi protejate de un acord de confidențialitate care va fi în vigoare la acel moment”, se arată în scrisoarea ExxonMobil.

EMEPRL deține concesiunea pentru 50% din blocul Neptun Deep și este și operator. Firma este înregistrată în Bahamas și controlată 100% de gigantul american.

Exxon a înștiințat așadar toate părțile interesate despre intenția de a ieși din proiectul din Marea Neagră, și a indicat și căile: fie prin vânzarea directă a firmei care are concesionat 50% din perimetru (varianta în care statul român ar avea mai puține de zis), fie prin vânzarea cotei sale de 50% din concesiune, variantă în care ar fi nevoie de acordul ANRM, arată sursa citată.

