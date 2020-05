„Zilele trecute a fost făcut public raportul Națiunilor Unite pentru Schimbările Climatice privind emisiile de gaze cu efect de seră. Le știți precis, doar ce v‑am vorbit despre ele și v‑am adus aminte că ele sunt principalul motiv pentru care ne îngrijorăm despre păduri. Ei bine, raportul ăsta face un fel de balanță între gazele pe care le captăm din atmosferă și cele pe care le emitem prin diversele noastre activități. Printre felurile în care poluăm apare, bineînțeles, și consumul pentru lemn de foc. Avem și o cifră: 14 mil tone de C0 2 .

De ce vă spun datele astea? Păi pentru că am băgat de seamă un aspect foarte interesant: un faimos ONG, care ne dă ora exactă în materie de salvarea pădurilor, trimite o scrisoare deschisă către președinte, avocatul poporului și ministrul mediului spunând (între altele) că punem pe foc foarte mult lemn. Bună dimineața, domnilor! V‑ați trezit și voi? Ați realizat pe ce planetă vă aflați? Bun. Acuma să știți că tot calculul pe lemn de foc nu este dus până la capăt, căci — dacă ați fi făcut‑o — ați fi observat niște discrepanțe îngrijorătoare.

Întâi să clarificăm cum se ajunge de la CO 2 la volum de lemn: înmulțim tonele de CO 2 cu 1,1 și obținem metri cubi de lemn. Deci la cele 14 mil de tone CO 2 echivalentul este de… 15,4 mil mc lemn de foc. Numai că INS ne spune altceva: în România s‑au ars 23 mil mc de lemn de foc. De unde sunt restul de aproape 8 mil de mc? Mister. Datele statistice românești sunt recunoscute internațional ca făcând parte din literatura științifico-fantastică. Adică un pic de știință și foarte multe fantasmagorii, aproximații și incompetențe.

Nu am cum să vă lămuresc de unde apar aceste discrepanțe. Dar ce mi se pare interesant este cum discursul acestui ONG se modifică. Pentru prima oară (cel puțin după știința mea):

Recunosc că tăierile ilegale ar putea avea ca destinație nu companiile străine de prelucrare a lemnului pe care le-au "călărit" în ultima vreme cu o perseverență vecină cu obsesia, ci chiar sobele noastre strămoșești

Descoperă și ei că cererea din piață e mai mare decât oferta oficială, ceea ce ar trebui să‑i conducă la concluzia că în acest context furturile devin o consecință aproape logică, chiar dacă sunt ilegale și imorale. Oamenii nu pot să rabde de frig pentru că noi nu vrem să recunoaștem oficial că avem nevoie de mai mult lemn. Iar calea spre rezolvarea tăierilor ilegale nu este să umpli internetul de invective la adresa unor companii și oameni, nici să alergi după camioane cu lemne pe șosele, nici să aduci armata și procurorii, ci să lupți pentru eliminarea cauzei principale: satisfacerea nevoii de lemn. Cum? Asta e altă discuție, care la rândul ei necesită niște competențe și experiență.

Realizează că problema mare o reprezintă lipsa de eficiență energetică a instalațiilor de încălzire (de altfel și a locuințelor…) care necesită cantități mari de lemn pentru a asigura confortul minim pentru locuire. Și că asta e a doua cale de a reduce tăierile ilegale, micșorând cererea.

Tare sunt curios ce gândește acum cohorta de adepți pe care acest ONG îi are — cei care își iau lumina de la mântuitorul pădurilor românești — după ce luni de‑a rândul au strigat în gura mare că pădurile noastre sunt furate de austriecii hrăpăreți, iar acum descoperă că însuși Mesia lor semnează un document care contrazice (măcar parțial) “biblia” la care se închinau.

Pentru că se dovedește că austriecii hrăpăreți erau de fapt niște români cu sobe de lut și godine”, scrie Sorin Sfîrlogea pe blogul său.