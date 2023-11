Piperul negru are o istorie bogată, care datează din cele mai vechi timpuri. A fost extrem de apreciat în Imperiul Roman și a fost denumit „aurul negru” datorită beneficiilor sale semnificative, potrivit Hindustan Times.

Folosit în întreaga lume în diferite preparate culinare, piperul negru nu aduce doar gust și aromă, ci și sănătate organismului. În plus, specialiștii îl recomandă alături de turmeric pentru anumite proprietăți benefice.

Piper nigrum a făcut parte din medicina tradițională indiană (ayurvedică) de mii de ani. Practicienii ayurvedici cred că are proprietăți „carminative”, adică ameliorează flatulența. În medicina tradițională chineză, piperul negru este folosit pentru a trata epilepsia.

În timpul iernii, consumul piperului negru crește, fiind considerat un remediu eficient pentru simptomele asociate cu răceala și tusea. Cu toate acestea, utilitatea minunatului condiment nu se oprește aici; piperul negru ajută și în lupta cu kilogramele în plus, prin controlarea poftei de mâncare.

Toate beneficiile piperului negru provin dintr-un compus numit piperina, despre care se știe că îmbunătățește absorbția nutrienților, scade inflamația din organism, stimulează funcția creierului, controlează nivelul zahărului din sânge, nivelul colesterolului și chiar oferă protecție împotriva cancerului.

„Piperul negru conține un compus numit piperina, care îi conferă acel gust picant caracteristic. Acest compus nu este doar responsabil pentru aroma sa îndrăzneață, ci aduce și o serie de beneficii sănătății. ”Piperina a fost legată de digestie îmbunătățită, absorbție îmbunătățită a nutrienților. În plus, piperul negru are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, ceea ce îl face un plus valoros în orice diertă”, spune dieteticianul Rashi Tantia.