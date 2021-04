INSCOP Research a furnizat noi date care arată că, de la alegerile parlamentare și până acum, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a avut o creștere impresionantă în sondaje. AUR a reușit să se poziționeze pe locul trei în ceea ce privește intenția de vot a românilor. Mai mult decât atât, a reușit să își dubleze procentele în doar patru luni.

Analistul politic Remus Ioan Ștefureac a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbește despre ascensiunea politică a AUR. Analistul politic este de părere că alegătorii ar putea da peste cap toate socotelile.

„Incepand in februarie 2021, AUR este al treilea partid din Romania in ceea ce priveste intentia de vot, aproape dublandu-si scorul obtinut la alegerile din urma cu 4 luni. Sunt tare curios cum vor arata cifrele peste o luna, dupa ispravile politice recente.

Nu stiu care sunt calculele USR-PLUS, nu stiu care sunt calculele prin coalitie, dar s-ar putea ca alegatorii sa le dea peste cap toate socotelile. Slava Domnului ca nu avem alegeri in curand ar spune unii, dar fereasca Sfantu` de furia populara ar spune altii. Mai ales in perioade fertile pentru populism, manipulare si demagogie. In unele momente e chiar greu sa fii la guvernare, dar fuga de raspundere si asumare e un pacat capital pentru orice politician/partid. Tara se afla in pandemie si trebuie sa fie guvernata responsabil pentru a avea o sansa de a iesi cu bine din incercare. Pana la urma, niciun politician/ministru nu este mai presus de interesul public si binele comun”, spune analistul politic Remus Ioan Stefureac, pe pagina persoanlă de Facebook.