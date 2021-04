Rareș Bogdan este categoric. Premierul Florin Cîțu are sprijinul PNL. Prim-vicepreședinte PNL a susținut, într-o intervenție la tv, că primul-ministru are sprijinul PNL. Reacția lui Rareș Bogdan vine după ce USR PLUS a anunțat că nu îl mai susține pe Florin Cîțu la șefia guvernului.

”Am văzut declarațiile USR PLUS. Mai mult ca oricând e nevoie de responsabilitate, de anularea tuturor orgoliilor, și de a înțelege că PNL este partid responsabil. Eu cred că în ultimele săptămâni mulți au uitat ce înseamnă funcția de premier. Un premier, Florin Cîțu, care se bucură de sprijinul nostru. Premierul României nu poate fi contestat și nu i se poate pune la îndoială puterea”, a spus Rareș Bogdan la Digi 24.

Liderul liberal l-a atacat pe Vlad Voiculescu pentru că Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial ordinul prin care se schimbă criteriile luate în calcul la decizia de carantinare a localităților.

Rareș Bogdan: USR-PLUS nu stă într-un singur om

”Nu poate afla premierul din Monitorul Oficial schimbarea criteriilor de carantinare, l-a pus pe premier într-o situație complet anormală, nefirească. În coaliție a fost o discuție luni, la care și domnul Barna, și doamna Dragu, au fost informați despre nemulțumirile față de prestațiile lui Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan. Dan Barna a spus că îi susțin total”, a comentat Rareș Bogdan.

În plus, liderul PNL a susținut că USR-PLUS nu stă într-un singur om.

”Nu cred că USR PLUS stă într-un singur om, le înțeleg jocul politic, au presiunea militanților, dar sper că interesul public va prima. Este exclus guvern minoritar sau alianță cu PSD”, a adăugat Rareș Bogdan când a fost întrebat cum se va debloca criza politică.

Vicepremierul Dan Barna a precizat că a fost invitat de către premierul Florin Cîțu la o discuție unde i s-a precizat că a decis demiterea lui Vlad Voiculescu. El a menționat că decizia a fost deja trimisă președintelui Klaus Iohannis. Președintele USR-PLUS informează că într-o coaliție, deciziile trebuie să fie luate după consultările cu toate părțile, lucru ce nu s-a întâmplat și de această dată. Având în vedere că premierul își însușește decizia demiterii lui Vlad Voiculescu, Dan Barna a anunțat că partidul pe care în conduce nu-l mai susține pe Florin Cîțu pentru funcția de lider al Guvernului.

Sursa foto: Capital