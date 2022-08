În urma negocierilor desfăşurate sub supravegherea Uniunii Europene, Guvernul de la Pristina a decis să nu introducă, de la 1 septembrie 2022, permise de sejur persoanelor care intră în Kosovo cu carte de identitate sârbă, iar Guvernul de la Belgradul va suprima permisul pe care îl impune deţinătorilor care au carte de identitate kosovară.

„Mă bucur că am găsit o soluție europeană care facilitează călătoriile între Kosovo și Serbia, ceea ce este în interesul tuturor cetățenilor din Kosovo și Serbia. Mulțumesc președintelui sârb Aleksandar Vučić și prim-ministrului din Kosovo, Albin Kurti, pentru conducerea lor și excelenta cooperare practică dintre UE și SUA”, a scris, sâmbătă seară, Josep Borrell pe contul său de Twitter.

„Avem o înţelegere. Sârbii kosovari, precum şi toţi ceilalţi cetăţeni, vor putea călători liber între Kosovo şi Serbia folosindu-şi cărţile de identitate. UE tocmai a primit garanţii de la premierul (Albin) Kurti în acest sens”, a spus șeful diplomației europene, în cadrul unui clip video postat pe contul său de Twitter.

