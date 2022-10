Cu ocazia Zilei apărătorilor patriei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis că țara sa va ieși învingătoare în urma conflictului armat cu Federația Rusă. Sărbătorirea acestei zile vine la aproape opt luni de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei.

„Pe 14 octombrie, le mulţumim tuturor celor care s-au luptat în trecut pentru Ucraina şi tuturor celor care se luptă pentru ea acum, celor care au câştigat atunci şi celor care vor câştiga fără nicio îndoială acum”, a precizat președintele ucrainean în cadrul unei doi declarații video.

Liderul de la Kiev a depus o jerbă la un monument din Kiev dedicat militarilor care și-au pierdut viața pe front începând din anu 2014, atunci când în estul Ucrainei a început un război cu separatiștii susținuți de Moscova.

„Poporul nostru (…) se bate pentru dreptul său la viaţă” şi pentru „independenţa” de Rusia, a subliniat el. „Lumea este cu noi, mai mult ca oricând. Acest lucru ne face mai puternici ca oricând în istorie”, a mai spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, referindu-se la ajutorul pe care Occidentul l-a acordat țării sale.

De asemenea, comandatul-șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujni, a ținut să mulțumească trupelor sale pentru serviciul depus.

„Am oprit invazia şi am îngropat mitul invincibilităţii armatei ruse”, a declarat acesta în discursul său, adăugând „împreună către victorie”.

Ziua Apărătorilor din Ucraina a luat ființă în 2014 și a înlocuit sărbătoarea rusă Ziua Apărătorului Patriei, care este sărbătorită anual la 23 februarie de Rusia, Belarus, Tadjikistan, Turkmenistan, Kazahstan și Kârgâzstan. Cu ocazia comemorării Zilei Apărătorilor Ucrainei, Bridget A Brink, ambasadorul SUA la Kiev, s-a adresat poporului ucrainean printr-un mesaj video.

„Îi onorăm pe bărbații și femeile curajoși care au servit în apărarea libertății Ucrainei. În acest an, această sărbătoare are o semnificație simbolică specială. De la 24 februarie, practic fiecare cetățean al țării voastre a devenit într-un fel sau altul un apărător al țării voastre, al vieților voastre, al viitorului vostru”, a declarat Brink.

„Știu că războiul Rusiei nu se oprește la linia de contact. Și onorez curajul și hotărârea tuturor ucrainenilor, bărbați și femei, copii și bătrâni, soldați profesioniști și voluntari, reprezentanți ai fiecărui aspect al societății, de la frontul de acasă până la linia frontului. Cu toții jucați un rol vital în apărarea Ucrainei. Știm că Ucraina va învinge”, a adăugat ea, scrie Republic World.

This year, the Defenders of Ukraine Day has a special symbolic meaning. Since February 24, virtually every citizen of your country has in some way become a defender of your land, lives, future. The United States will stand with Ukraine for as long as it takes. Slava Ukraini! pic.twitter.com/YrrAxmnJyI

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 14, 2022