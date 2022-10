Guvernatorul rus Viaceslav Gladkov a declarat că o școală a fost avariată într-un sat din apropierea graniței și că ultimul etaj al unui bloc de apartamente a fost lovit în orașul Belgorod, relatează Reuters.

Consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak a declarat pe Twitter că Rusia a lansat o rachetă spre orașul ucrainean Harkov, dar „ceva a mers prost și a lovit o clădire rezidențială”.

Un material video a arătat dărâmături lângă un bloc de apartamente de 16 etaje cu o ruptură mare în apropierea acoperișului acestuia. Reuters nu a putut stabili în mod independent cine a fost vinovat. Gladkov a declarat că nimeni nu a fost rănit.

Separat, Gladkov a declarat că un post de frontieră din orașul de frontieră Shebekino, care se învecinează cu regiunea estică ucraineană Harkov, și un depozit de muniții din apropierea orașului Belgorod au fost distruse în loviturile ucrainene. El a precizat că nu au existat victime în niciuna dintre lovituri.

Guvernatorul unei alte regiuni rusești, Kursk, a declarat că o substație de electricitate a fost avariată de un obuz, care a lăsat fără curent două localități. Reuters nu a putut verifica independent acest raport.

Anchetatorii ruși au declarat că au deschis un dosar penal în legătură cu bombardarea regiunii și au dat vina pe armata ucraineană. Ministerul ucrainean al Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Regiunile de frontieră ale Rusiei au raportat atacuri sporadice de când forțele rusești au invadat Ucraina la 24 februarie, inclusiv asupra unor obiective precum depozite de combustibil și muniție. Ucraina nu și-a recunoscut responsabilitatea, dar un oficial a descris incidentele anterioare ca fiind „karma” pentru acțiunile de război ale Moscovei.

Războiul a ucis mii de ucraineni și a lăsat orașe, orașe și sate în ruine. Ucraina și aliații săi occidentali au acuzat forțele rusești de crime de război și de atacarea civililor, acuzații pe care Moscova le respinge.

