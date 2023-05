În 2019, nu mai puțin de 90% dintre românii din marile centre urbane lăsau bacșiș la restaurant, potrivit unui studiu Hospitality Culture Institute. Trei ani mai târziu, după o perioadă definită de pandemie, criză energetică și financiară, război la graniță și creștere a inflației, doar 50% dintre români mai lasă bacșiș atunci când ies în oraș.

Totodată, potrivit Hospitality Culture Research, atunci când vine vorba de locația HoReCa preferată, 93% dintre români apreciază calitatea produselor, 90% apreciază calitatea servirii iar 85% apreciază diversitatea produselor. Pe de altă parte, doar 45% dintre români sunt interesați ca restaurantul preferat să propună diverse oferte și discounturi, sau ca prețurile produselor să fie mai mici decât cele practicate de competitori.

Hospitality Culture Institute lansează un program de accelerare dedicat ownerilor de restaurante, baruri și cafenele

Pentru a veni în întâmpinarea noii generații de antreprenori HoReCa, Hospitality Culture Institute lansează un nou program de accelerare dedicat ownerilor de restaurante, baruri și cafenele.

Înscrie-te AICI la noua ediție a F&B Business Accelerator. Termenul limită pentru înscrieri este 14 mai.

F&B Business Accelerator este un program susținut de UniCredit Bank, Tazz, Vodafone Business, Purcari Wines și PayPoint și se întinde pe parcursul a șase săptămâni. Antreprenorii acceptați în program vor beneficia de worskhopuri online de grup zilnice (luni-vineri), ședințe de coaching și întâlniri de mentorat 1on1. Printre temele abordate în cadrul programului de accelerare se numără:

Procese și proceduri în bucătărie

Procese și proceduri în HR

Achiziții și Supply chain

Atragere de forță de muncă asiatică

Ingineria meniului

Inovarea meniului

Managementul rezervărilor

Comportamente și ocazii de consum

Digitalizare

Parteneriate

Procese și proceduri de business

Francizare

Marketing și PR

Atragere de fonduri structurale și europene

M&A, Proprietate intelectuală, GDPR

Fiscalitate

„Deschiderea unui business în HoReCa pare, la prima vedere, o cale ușoară și boemă de a deveni antreprenor. Mulți din românii care reușesc să economisească bani de-a lungul anilor s-au gândit cel puțin o dată să-și deschidă o cafenea, un bar sau un restaurant. În realitate, businessurile din HoReCa vin la pachet cu o serie de provocări specifice, greu de identificat din exterior. Aici intervine rolul nostru: Îi expunem pe antreprenorii aflați la început de drum la workshopuri și întâlniri de mentorat susținute de peste 60 de antreprenori și specialiști de top din HoReCa. Cumulat, vorbim de sute de ani de experiență la care vor avea acces participanții acceptați în program. Astfel, evită greșeli costisitoare și învață bunele practici din industrie. Totodată, networkingul, întâlnirile de finanțare și acces preferențial la celelalte evenimente Hospitality Culture Institute reprezintă beneficii importante de care s-au bucurat toți cei care au absolvit programele noastre de accelerare”, a declarat Robert Agarici, Project Manager F&B Business Accelerator.

„Pentru comunități, industria ospitalității acționează ca un liant, iar pentru țări, HoReCa reprezintă o adevărată carte de vizită. Ne bucurăm să contribuim la dezvoltarea industriei autohtone și înțelegem să facem acest lucru atât prin dezvoltarea unor produse potrivite antreprenorilor, precum și prin susținerea acțiunilor de educație formală și non-formală care au loc în cadrul F&B Business Accelerator”, a adăugat și Anca Ungureanu, director Identitate şi Comunicare, UniCredit Bank.

Țuca Zbârcea & Asociații și KPMG, parteneri strategici ai F&B Business Accelerator

Cea mai mare casă de avocatură din Sud-Estul Europei, Țuca Zbârcea & Asociații, precum și KPMG, sunt parteneri strategici ai F&B Business Accelerator, antreprenorii acceptați în program urmând să beneficieze de întâlniri de grup și 1on1 pe teme de legal și fiscalitate.

De asemenea, din echipa de traineri și mentori fac parte antreprenori și profesioniști de top din HoReCa și industrii conexe, precum: Dan Isai, CEO Salad Box, Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer Tazz, Cristian Antofic, Head of Indirect Sales Vodafone Business, Alfred Dauteuil, General Manager Jerry’s Pizza, Radu Savopol, cofondator 5 to go, Radu Bălăceanu, cofondator LifeBox, Vasi Andreica, fondator TED’s Coffee, chef Alex Cîrțu, Paul Voicu, cofondator Franchwise, Dragoș Panait, fondator Red Angus Steakhouse. Întreaga echipă de traineri și mentori poate fi consultată AICI.