Au fost uciși! Cutremur chiar acum la Moscova. Cel puțin zece soldați ruși și-au pierdut viața în urma unui atac ucrainean asupra unei baze militare din orașul ocupat Melitopol, din sudul Ucrainei. Există, de asemenea, numeroși răniți.

Atacul ar fi avut loc marți, pe 19 septembrie, după descoperirea unei baze militare a ocupanților în apropierea Uzinei de Motoare din Melitopol, relatează o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Potrivit sursei citate, printre răniți se numără, de asemenea, comandantul Armatei 58 a Rusiei, desfășurată pe frontul din Zaporojie, precum și șeful cartierul general al inamicului. Ministerul rus al Apărării nu a comentat pe tema acestui atac.

SBU a anunțat, totodată, un prim bilanț al atacului de la baza aeriană Sakî din peninsula Crimeea, anexată ilegal de către Rusia în anul 2014.

Cel puțin 30 de soldați ruși au fost uciși și câteva avioane de luptă au fost avariate, potrivit SBU. Atacul de la baza aeriană Sakî a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. În momentul atacului, în baza aeriană de aflau 12 avioane.

Joi, pe 21 septembrie, armata ucraineană a anunțat că „forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat un atac combinat asupra bazei aeriene militare din apropiere de orașul Sakî, în Crimeea ocupată temporar”. Astfel, au confirmat o declarație făcută pentru Reuters de o sursă SBU.

Potrivit acestei surse, atacul de la baza aeriană Novofedorivka, lângă Sakî, a provocat „daune serioase” inamicului.

Sursa a spus că „loviturile Serviciului de Securitate și ale Marinei și-au atins ținta și au provocat daune serioase echipamentelor ocupantului”.

Acesta este cel de-al doilea atac asupra bazei aeriene de la Sakî, după cel din august 2022.

Early this morning, the Ukrainian SBU (most likely Alpha Group) and Navy launched a large-scale missile strike on the Russian Naval Aviation airfield in occupied Saky, Crimea, Ukraine (45.096532, 33.593092).

According to media reports, there were at least 12 combat aircraft… pic.twitter.com/PkNThXGaMI

— OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) September 21, 2023