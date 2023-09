Victorie imensă pentru Ucraina! Trupele Kievului au recâștigat controlul asupra platformelor de foraj pentru petrol și gaze din largul coastei de nord-vest a peninsulei Crimeea. Anunțul a fost făcut de către serviciul de informaţii al apărării (GUR) din Ucraina.

Platformele, cunoscute sub numele de Turnurile Boiko, se aflau sub control rusesc după anexarea ilegală de către Moscova a peninsulei Crimeea în 2016, relatează CNN.

Potrivit GUR, turnurile au fost folosite de ruşi ca locuri de aterizare a elicopterelor şi pentru desfăşurarea de echipamente radar.

A video on how Special Operations Forces of the GUR managed to take control of the gas and oil drilling platforms ‘Boyko towers’ near the coast of Crimea in the Black Sea. pic.twitter.com/wFrLbLdltA

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2023