Pentru Vladimir Putin, acest lucru ar putea oferi o imagine binevenită: chipul său difuzat pe ecran alături de alți lideri ale căror țări alcătuiesc această grupare acronimă: Xi Jinping (China), Narendra Modi (India), Jair Bolsonaro (Brazilia) și Cyril Ramaphosa (Africa de Sud).

Va reprezenta un semnal că Rusia, deși lovită de sancțiuni și mustrări pentru invazie, nu este singură.

Este un mesaj care ar putea să rezoneze cu atât mai clar cu cât China și Rusia, cu câteva săptămâni înainte de invazie, au declarat că propria lor relație nu are „nicio limită” și cu cât fiecare dintre liderii BRICS au evitat să condamne Rusia în mod categoric, chiar dacă au diferite niveluri de interes în a nu fi văzuți ca aprobând acțiunile sale – și a da peste cap prietenilor occidentali.

Invazia lui Putin aduce probleme în BRICS

Invazia lui Vladimir Putin este probabil să arunce o altă complicație în BRICS, o grupare de mai bine de un deceniu a principalelor economii emergente, care suferă deja de neîncredere între membri și de ideologii nepotrivite.

Decizia grupului de a continua cu cel de-al 14-lea summit anual reflectă o viziune a țărilor BRICS asupra ordinii globale și, prin extensie, asupra situației din Ucraina, care se îndepărtează de cea a Occidentului, spun experții.

„Vorbim despre niște economii foarte importante, a căror conducere este dispusă să fie văzută cu Putin, chiar dacă este doar pe o platformă virtuală.

Faptul că Putin este binevenit, că nu este un paria, că nu este împins afară – și acesta este un angajament normal, care a avut loc în fiecare an și are loc în continuare – este un mare avantaj pentru el”, a declarat Sushant Singh, cercetător senior la Center for Policy Research (CPR) din New Delhi.

Obiectivul summitului BRICS

Summitul BRICS este urmat, câteva zile mai târziu, de reuniunea unui bloc al principalelor economii avansate din lume, Grupul celor 7, care au fost unite împotriva agresiunii rusești și au dat afară Moscova din blocul lor după anexarea Crimeei în 2014.

Spre deosebire de G7, se așteaptă ca la summitul de joi, BRICS să acționeze cu prudență în ceea ce privește Ucraina, exprimându-se probabil în favoarea unei rezolvări pașnice, chiar dacă membrii săi ar putea cere țărilor occidentale să examineze impactul sancțiunilor lor asupra economiei globale, spun observatorii.

China, pregătită să acționeze

Beijingul – gazda din acest an și de departe cea mai puternică din punct de vedere economic dintre cele cinci națiuni, care împreună reprezintă aproximativ un sfert din PIB-ul mondial – pare pregătit să se concentreze pe propria agendă: promovarea noilor sale inițiative de dezvoltare și securitate globală și respingerea a ceea ce consideră a fi construirea unui „bloc” de către Statele Unite.

Țările BRICS ar trebui să „consolideze încrederea reciprocă politică și cooperarea în materie de securitate”, să se coordoneze în ceea ce privește problemele internaționale și regionale majore, să țină cont de interesele de bază ale fiecăreia dintre ele și „să se opună hegemonismului și politicii de putere”, a declarat Xi într-un discurs ținut luna trecută în fața miniștrilor de externe BRICS, în care a cerut grupului să promoveze dezvoltarea în această „perioadă de turbulențe și transformări”, relatează CNN.