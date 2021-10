Se pare că băuturile carbogazoase ar avea o legătură cu probleme cognitive grave, cum ar fi demența, potrivit Womansworld.

O mulțime de studii au dovedit în ani efectele băuturilor carbogazoase îndulcite cu zahăr. Ele pot contribui la creșterea în greutate, la un risc crescut de hipertensiune arterială, cresc nivelul de zahăr din sânge, pot duce la osteoporoză și la boli hepatice.

Mai mult, unele studii sugerează că cantitățile mari de zahăr și sirop de porumb bogat în fructoză din băuturile răcoritoare ar putea fi la fel de dăunătoare ficatului precum consumul de alcool.

Consumul de băuturi carbogazoase poate afecta creierul

Ca și cum nu era suficient, acum s-a aflat că un consum regulat de băuturi carbogazoase poate afecta și creierul.

American Diabetes Association și American Heart Association au publicat in acest an cercetări in care una dintre preocupările majore a fost legătura dintre băuturile carbogazoase cu declinul cognitiv, cum ar fi demența, boala Alzheimer sau afecțiuni similare.

O lucrare din 2017 a descoperit că persoanele care au băut constant băuturi carbogazoase au avut de trei ori mai multe șanse de a dezvolta demență și accident vascular cerebral, decât cele care nu au făcut-o. Cercetarea a fost o continuare a unui studiu mai amplu, care a descoperit că aceste băuturi pot duce la un volum mai mic al creierului și la o memorie mai slabă.

Datele nu trebuie ignorate

În timp ce unii cercetătorii spun că în prezent nu există o legătură cauzală directă între aceste băuturi și demență, alții consideră că nu trebuie să ignorăm aceste date, fie ele și insuficiente.