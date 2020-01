Românii care au cont pe platforma Netflix sunt atenţionati asupra unui nou tip de înşelătorie. Este vorba despre un email, evident fals, prin care utilizatorii sunt informaţi că abonamentul le-a fost suspendat, apoi sunt îndemnaţi să-şi reactualizeze modalităţile de plată, pentru a li se obţine datele cardului bancar.

Un internaut a semnalat această problemă şi i-a îndemnat pe toţi ceilalţi utilizatori de Netflix să aibă grijă cu acest tip de mesaje.

Mesajul de atenţionare postat de una dintre victime

„În atenția celor care au cont pe Netflix! Ieri am primit un email, care părea că e trimis de Netflix, în care mi se aducea la cunoștință că abonamentul meu este oprit momentat din cauză că plata abonamentului nu a putut fi încasată pe ultima lună și mi se cerea să reactualizez modalitățile de plată printr-un „click” pe unul din butoanele atașate la mesaj. Mi s-a părut ciudat din start, pentru că niciodată Netflix nu-mi trimitea mesaje în limba engleză, ci în română. Plus, eu mă uitam la acel moment la un film pe Netflix, deci abonamentul nu era oprit. Adresa de email era și ea dubioasă, [email protected] – la prima vedere (de fapt era una cu un ID extrem de lung, după cum se vede în foto atașat).

Am verificat pe contul de Netflix situația la zi a abonamentului și totul era ok. Am sunat direct la Netflix și mi-au confirmat bănuielile: cineva încerca să-mi fure datele de acces la cardul bancar. Dacă aș fi urmat sfatul băieților deștepți și aș fi dat click pe unul din butoane ca să-mi reactualizez metoda de plată, puteam să rămân fără cash pe card în următoarele ore sau minute. Și încă ceva: întotdeauna, indiferent de țară, când Netflix îți trimite un mesaj, formula de adresare este personalizată pentru fiecare abonat în parte. Deci, aveți grijă cu mesajele primite!”, este mesajul de atenţionare postat de internaut, scrie dcnews.ro.

