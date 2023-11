Revoltă la nivel internaţional după cel mai nou atac al Israelului în Gaza.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, spune că a fost îngrozit de atacul israelian asupra unei ambulanţe. Totul a avut loc vineri, în faţa unui spital din Fâşia Gaza. Liderul ONU a făcut din nou apel la încetarea focului.

Armata israeliană a recunoscut că a identificat şi a lovit o ambulanţă „folosită de o celulă teroristă Hamas” în zona de luptă. Israelienii au acuzat gruparea că transferă atât militanţi, cât şi arme în ambulanţe.

Secretarul general al ONU subliniază că nu a uitat despre ororile comise de Hamas în atacul asupra Israelului din 7 octombrie. A făcut un apel şi la eliberarea imediată şi necondiţionată a ostaticilor.

Însă civilii din Gaza suferă şi ei acum, la rândul lor, a indicat Antonio Guterres. Aceşti civili, inclusiv femei şi copii, sunt asediaţi de aproape o lună. Li se refuză ajutorul, au fost ucişi şi nevoiţi să-şi păsească locuinţele din cauza bombardamentelor, afirmă şeful ONU.

„Acest lucru trebuie să înceteze”, a punctat Antonio Guterres, care adaugă că întreaga situaţie din Gaza este „oribilă”.

El a mai precizat că adăposturile Agenţiei ONU pentru asistenţa refugiaţilor din Palestina (UNRWA) au de gestionat aproape de patru ori capacitatea maximă „şi sunt lovite de bombardamente”.

Şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis şi el un mesaj după atacul asupra convoiului de ambulanţe.

El se arată şocat de acest atac şi subliniază că pacienţii şi personalul medical trebuie protejate în orice moment.

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage.

We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always.

Ceasefire NOW.…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 3, 2023