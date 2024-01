Războiul din Israel ar mai putea dura zece luni

Războiul din Israel ar mai putea dura zece luni, a anunțat, luni, ministrul Apărării din Israel, Yoav Gallant, în timpul unei vizite oficiale pe un avanpost militar de la granița israeliană cu Fâșia Gaza.

Le-a transmis trupelor militare că fac progrese împotriva Hamas. Potrivit spuselor sale, războiul din Israel este ca „o clepsidră” care „s-a întors împotriva Hamas”, fiind, acum, în favoarea Israelului. De altfel, a reiterat angajamentul armatei Israelului de a urmări membrii Hamas din Fâșia Gaza „atâta timp cât va fi necesar.”

„Este un război lung, dar în cele din urmă vom învinge Hamas. Trebuie să continuăm până când îi vom elimina ca sistem de guvernare şi ca organizaţie militară capabilă să lanseze atacuri împotriva statului Israel. Va fi nevoie de luni, nu de o singură zi pentru a atinge obiectivele Israelului. Nu au muniţie, nu au întăriri”, a spus, luni, Yoav Gallant, potrivit CNN.

Mai multe state refuză să mai ajute refugiații palestinieni

SUA, Japonia, Marea Britanie, Germania, Austria, Italia și-au suspendat plăţile către agenția Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru refugiaţii palestinieni.

Este vorba despre UNRWA („United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East” – „Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări pentru Refugiații Palestineni din Orientul Mijlociu”).

Angajații UNRWA ar fi agenți secreți ai Hamas și ai Jihadului Islamic

UNRWA a concediat deja câțiva membri ai personalului său, după ce-au fost acuzați că au fost implicați în atacul militar de pe 7 octombrie 2023. Peste 26.000 de persoane din Fâșia Gaza, majoritatea femei şi copii, au fost ucise de când armata Israelului și-a lansat operaţiunea militară, Ministerului Sănătăţii din Fâșia Gaza, condus, acum, de Hamas. Alte 1,7 milioane de persoane şi-au părăsit casele, multe dintre ele adăpostindu-se în centrele speciale ale UNRWA.

Potrivit unui raport publicat de „New York Times”, într-un dosar al Serviciilor de Informaţii Israeliene scrie că aproape 200 de angajați ai UNRWA sunt agenţi secreți ai Hamas și ai Jihadului Islamic, dar nu au fost furnizate dovezi care să susțină aceste informații.

Se pare că cel puţin 12 lucrători au trecut în Israel pe data de 7 octombrie 2023. Potrivit unui alt raport publicat de „Wall Street Journal”, circa 1.200 de angajaţi ai UNRWA din Fâșia Gaza au legături cu Hamas și/sau Jihadul Islamic.

UNRWA a concediat deja nouă angajaţi şi va face o anchetă. ONU a refuzat să comenteze informațiile apărute în presa internațională. A anunțat, totuși, că o anchetă internă este în curs de desfăşurare.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a părut să confirme conţinutul dosarului, susținând că UNRWA este „perforată de Hamas”.

„Am descoperit că au existat 13 lucrători ai UNRWA care au participat efectiv, direct sau indirect, la masacrul din 7 octombrie. În şcolile UNRWA, ei au predat doctrinele de exterminare a Israelului – doctrinele terorismului, glorificând terorismul, lăudând terorismul”, a declarat el într-un interviu TV.

Ministerul Apărării din România a anunțat deja că, până la finalizarea anchetei interne, declanşate de ONU, nu vor fi lansate proceduri pentru noi contribuţii voluntare pentru cetățenii palestinieni.